Lesújtó hír érkezett: nemcsak Hunya Szilvia, a 7 éves kisfiú is meghalt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház egyik tagja is megsérült, abban a balesetben, ahol két kocsi ütközött és elsodortak több gyalogost is még március 4-én. Hunya Szilvia, a színház operatagozatának titkára a szakszerű kórházi kezelés ellenére elhunyt. A Tények adásából kiderült, hogy nemcsak a háromgyerekes anya, egy hétéves kisfiú is belehalt a balesetben elszenvedett sérüléseibe. Egy 55 éves nő már a helyszínen meghalt, összesen tehát három áldozat van.

A TV2 úgy tudja, hogy a hibázó autós egy 19 éves lány, még friss volt a jogosítványa.