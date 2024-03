Hatalmas robbanás rázta meg Pilisjászfalut - sokkoló fotók

Családi házban robbant a gázpalack

Korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is közzé tette, hogy egy 90 négyzetméteres családi házban keletkezett tűz Etesen az Öregetesi úton. A salgótarjáni tűzoltók siettek a házhoz, ám mielőtt kiértek volna az egyik helyiségben felrobbant egy gázpalack is. Két vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat, ami végül sikerült is. Egyelőre nem tudni, hogy mitől keletkezett a tűz.