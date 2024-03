Gyűrű került a csodás modell ujjára - nem akárki köti be a fejét

A 35 éves Janaina Prazeres mindig is önálló életet akart élni, épp ezért mindig is küzködött azzal, hogy szerelemre leljen. Épp ezért úgy döntött, összeházasodik önmagával. Amint ezt a brazil Playboy-modell eldöntötte vett is magának egy vagyont érő eljegyzési gyűrűt. Nem sajnálta magátóla pént, 80 ezer dollárt vagyis közel 29 milliót költött a páratlan ékszerre.

Önmagában lelt az igazira. Fotó: Pexels

Sokan azt hiszik, hogy csak mások segítségével érhetünk el nagy dolgokat, de én büszkén kijelenthetem, hogy mindenért kemény munkával megdolgoztam, amit akartam.

- közölte hozzátéve, szerinte ez az egész arról szól, hogy ő értékeli önmagát, mint nő és tisztában van az értékeivel, ahogy azzal is, mire is van szüksége valójában.

Rájöttem, hogy ahhoz, hogy boldog és elégedett legyen, ahhoz először magamat kell feltétlenül szeretnem. A gyűrűm ezt az önmagammal való stabil kapcsolatot szimbolizálja.

Janaina kiemelte, sokat jelent neki ebben az, hogy korábban a "legtökéletesebb nőnek" választotta őt a Playboy. Az élete ugyanis azóta megváltozott.

Annyira örültem, amikor megtudtam. Először el sem akartam hinni, aztán azonban elkezdtem rájönni, milyen szép vagyok.

- mesélte hozzátéve, azóta csak azon dolgozik, hogy teljesen elismerje önmagát és adottságait. Épp ezért mostanra egy rendkívül magabiztos nő lett, akit nem tudnak a pasik megzavarni mint régen, rossz kapcsolatai során. Mostanra nem igyekszik behódolni a pasiknak, csak hogy tetszen nekik - írja a DailyStar.