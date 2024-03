Cuki rakétákkal népszerűsíti a háborút a gyerekeknek a német köztévé

Nagy felháborodást váltott ki Németországban a ZDF közszolgálati televízió egy, a napokban sugárzott gyerekműsora, amiben beszélő rakéták és tankok még több fegyver Ukrajnába történő szállítását követelték Olaf Scholz kancellártól - írja a Nius hírportál alapján a Ripost.

Beszélő rakétákkal propagálják a háborút

A kifogásolt tartalom a ZDF "Logo!" című műsorában jelent meg, ami egy 9 és 12 év közötti korosztálynak szóló híradó. Ebben elsősorban gyerekek számára könnyen befogadható helyi témákat dolgoznak fel, de gyakran foglalkoznak benne globális problémákkal és kihívásokkal is. Ezeket persze minden esetben játékos, színes-szagos formában tárják a kiskorú nézők elé.

A ZDF szerda reggel adta le a botrányt okozó gyerekhíradót, amiben egy német gyártmányú Taurus cirkálórakéta, egy-egy francia Storm Shadow és Scalp rakéta, valamint egy szintén német gyártmányú Leopard tank beszélgetett az ukrajnai fegyverszállításokról.

A kimeredő szemekkel meganimált fegyverek elsősorban Olaf Scholz német kancelláron viccelődtek, akit burkoltan gyávának neveztek, amiért még mindig nem szállított Ukrajnának nagy hatótávolságú Taurus rakétákat. Emellett a fegyverek arról is "vitatkoztak", hogy melyikük a jobb és hatékonyabb, azaz melyikük képes több emberélet kioltására.

A ZDF hivatalos Instagram-oldalára is feltöltött videó kommentszekciójában a legtöbb hozzászóló háborús propagandának nevezi az adást, hozzátéve, hogy rendkívül ízléstelen halált okozó fegyvereket aranyos karakterként bemutatni.

Das Kinderfernsehen ZDF Logo!plus bringt Kindern sprechende Marschflugkörper auf ihren Bildschirm, die kindgerecht und als Komödie verpackt erklären, dass die Bundesregierung endlich auch den Taurus in die Ukraine schicken soll, obwohl mehr Waffen nur zu mehr Toten und sicher… pic.twitter.com/m0tzJgXpJ6 — Bastian Barucker (@BBarucker) March 1, 2024

Apaként a reggeli rutinunk része a reggelizőasztalnál, hogy megnézzük a Logót és együtt játszunk a gyerekeinkkel. Témák, amikről beszélhetünk. Ennek mától vége. Ennek a primitív háborús propagandának nincs helye a jövőben. Mélységesen szégyellem magam miattatok

- olvasható egy édesapa hozzáoszlásában.

A "Taurus" a német légierő egyik legmodernebb rakétája, ami nagy magasságból és nagy távolságból is képes célpontokat megsemmisíteni. Ukrajna már régóta követel Taurus rakétákat Berlintől, de Olaf Scholz eddig elutasította a fegyver átadását. Szakértők szerint ennek több oka is van. Először is, hogy a német haderőnek (Bundeswehr) mindösszesen 150 darab bevethető Taurusa van, melyeknek darabja 1,5 millió euró. A másik ok: a német kancellár tart tőle, hogy Moszkvát felhergelné a Taurusok szállítása, közelebb hozva egy globális nukleáris összecsapás lehetőségét. Továbbá: a rakéta gyártója, az MBDA homályban hagyja a Taurusok hatótávolságát, csak annyit ír róla, hogy „több mint ötszáz kilométer”. Ez határeset: Ukrajna északkeleti részéről a Taurus elindítható Moszkva irányába, amely így el is érheti a fővárost.