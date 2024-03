A Fradi szurkolók tanácsa Magyar Péternek: Azt kívánjuk, ne légy féltékeny

Magyar Péter, Varga Judit exminiszter volt férje a közösségi oldalán arra kérte Kubatov Gábort és Rogán Antalt, hogy ne küldjenek huligánokat a március 15-i rendezvényére (az Andrássy út Bajcsy-Zsilinszky út és Operaház közötti szakaszára hívja szimpatizánsait március 15-én 15 órára). Erre reagált a ferencvárosi szurkolók csoportja, a Fradi Mob.

"Na ezért kampányolunk a tudatmódosító szerek ellen. Szóval. Kedves Magyar Péter. A legfontosabb: ne igyál alkoholt, amikor nyugtatót veszel be. A másik: minket nem küldenek, hanem magunktól megyünk. Ahogy mentünk 2006-ban is, (pl TV-ostrom), amikor még a mi oldalunkon álltál és láttad mire is vagyunk képesek. Azonban most nem kell félned, annyira jelentéktelen vagy számunkra, annyira nem érdekel minket az életed, a bizniszed amit politikának hívsz, hogy nem megyünk hozzátok. Nyugodj hát meg. Azonban, ha már a békességről írsz... Kedves Péter. Békességet kívánunk mi is, neked is, és leendő párodnak is. Azt kívánjuk, ne legyél féltékeny, ne verd meg ha féltékenységi rohamot kapsz, tisztelettel beszélj vele stb. Ha túlteng benned a tesztoszteron, szoktunk szervezni sportversenyeket, ott kipróbálhatod magadat. Az ösztrogén vezérelt bizniszhisztidben engedelmeddel nem kívánunk semmilyen részt vállalni, keress másokat akiket a szádra veszel. Köszönjük. Pont."