Felháborító közöny: szilánkosra tört bokával feküdt az út közepén, mégsem segítettek az autósok a sérült nagymamán Szombathelyen

Szegény asszony be volt pánikolva, azt kérdezgette, hogy mi lesz vele, megműtik? A srác őszintén válaszolt neki, elmondta: biztosan megműtik majd. Az nagyon jó volt, hogy ő is ott volt, mert látszott, hogy ért hozzá. Én kérdeztem ugyan, mit tehetek értük, de segíteni már érdemben nem tudtam, mert addigra a férfiak a mentőket is kihívták