Átmenetileg bezárják a népszerű uszodát: tízéves kislány fulladt a medencébe

A szakértők nem győzik hangsúlyozni, hogy a gyermekek fejlődése szempontjából mennyire fontos a rendszeres mozgás és a sport. Itthon, Magyarországon többek között ezért helyeztek nagy hangsúlyt a testnevelés órára, ugyanakkor minden szülőt arra szorgalmaznak, hogy amennyiben van rá lehetőségük, az iskolán kívül is írattassák be gyermekeiket valamilyen sportra. Az úszás jótékony hatásairól hosszasan lehetne írni: nagyszerű hatással van a gyermek egészségi állapotára, és az egészség egyik alapvető letéteményese ez a sport. Éppen ezért sok szülő jár uszodába, hogy gyermekei ússzanak. Sajnos azonban most rettenetes tragédia történt Angliában.

A kislány belefulladt a medencébe / Fotó: Pexels (illusztráció)

A festői szépségű Aberdeen elképedve áll a történtek előtt. A város legnépszerűbb uszodáját ideiglenesen lezárták, ugyanis az egyik medencében meghalt egy 10 éves iskolás lány. Ekkor volt ugyanis a félévi szünet első napja, a kislány pedig úszni ment. Információk szerint a népszerű szabadidőközpontban úszás közben a gyermek rosszul lett, és a vízben rohamot kapott. A kislány nem kapott levegőt, belefulladt a vízbe. Amikor észrevették a magatehetetlen, eszméletlen diáklányt, azonnal hívták a mentősöket.

Azok csakhamar ki is érkeztek, kórházba szállították a gyereket, az életét azonban már nem lehetett megmenteni, hamarosan halottá nyilvánították. A rendőrség jelenleg is nyomoz, éppen ezért mindennemű tevékenységet - úszásórákat, edzéseket - beszűntettek, és ideiglenesen bezárták az uszodát. Mindazonáltal nem kezelik gyanúsnak a halálesetet - írja a Mirror.