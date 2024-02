Tüzet nyitottak a rendőrök Somogy vármegyében - egy férfi robbantással fenyegetőzött

Lezárt a rendőrség egy iharosberényi falurészt szerdán reggel, és egy rendőri intézkedés kezdődött, azonban váratlan fejlemények zavarták meg a köznyugalmat. Egy férfi, akit intézkedés alá akartak vonni, szembeszállt a rendőri különítménnyel. A faluban úgy tudják, a férfi korábban már drogügybe keveredett, és most újra kiszálltak hozzá, de nem ment minden simán. Többen arról értesültek, hogy lövöldözés tört ki, sőt néhányan tudni vélik, hogy a férfi ellőtte egy rendőr lábát, de azt is hallani, hogy robbantással fenyegetőzött. Mentő is érkezett a házhoz, a férfi édesanyját szállították el, de nem tudni hogy rosszul lett-e, egyesek szerint ki kellett szabadítani, mert a férfi robbantással fenyegetőzött. Azt sem tudni, hogy kicsúszott-e a rendőrök markából, mert rendőrségi drónokat láttak a környéken, és azt feltételezték, hogy azokkal keresik. Közel van az erdő, attól lehetett tartani, ha beveszi magát a kaszói rengetegbe, elveszítik a nyomát - írja a Sonline.hu.

Az MTI megtudta, hogy figyelmeztető lövéseket adtak le rendőrök a Somogy vármegyei Iharosberényben egy szerdai intézkedés során, senki sem sérült meg. A Központi Nyomozó Főügyészség az MTI megkeresésére arról tájékoztatott, hogy az ügyben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást.