Ne akarjunk egy ideig repülőre szállni - hivatalosan is elkezdődött a nagy sztrájk

A korábbi bejelentéseknek megfelelően, szerdán kora reggel megkezdődött a Lufthansa légitársaság földi személyzetének munkabeszüntetése. A szerda reggel 4 órától csütörtök reggel 7:10 óráig tartó figyelmeztető sztrájk miatt járatokat töröltek, ami többek között Budapestet is érinti. A Lufthansa becslése szerint a munkabeszüntetés miatt szerdai járatainak 80-90 százalékát törölheti, ami mintegy 100 ezer utast érinthet.

A légitársaság honlapján kedden arról tájékoztatott, hogy a repülőtereken nem lesz lehetőség a jegyek átfoglalására. Erre a lufthansa.com oldalon, a mobil alkalmazáson és a szolgáltató központban lesz lehetőség. Emellett a belföldi németországi járatokra szóló jegyeket vasúti utazásra szóló voucherekre is át lehet váltani ingyen.

A Verdi szakszervezet a folyamatban lévő bértárgyalásokkal kapcsolatban szólította fel munkabeszüntetésre a Lufthansa Csoport mintegy 25 ezer alkalmazottat számláló földi személyzetét. A Lufthansa Csoport a Deutsche Lufthansa légitársaságot, a Lufthansa Technik karbantartó céget és a Lufthansa Cargo légi fuvarozó társaságot foglalja magában. A Lufthansa leányvállalata, az Eurowings nem számít járattörlésekre az anyavállalatnál tartó sztrájk miatt. Várakozásai szerint a menetrendjét teljes egészében teljesíteni tudja majd. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nem zárja ki elszigetelt esetek előfordulását, elsősorban szolgáltatási területeken.



A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján olvasható menetrendi tájékoztatás szerint törölték a szerdán Frankfurtba és Münchenbe tartó, valamint az onnan érkező járatokat.

MTI