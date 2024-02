"Állj! Ne menj tovább, előzd meg a halálodat!" – áll a felirat ott, ahol már háromszázan meghaltak

Félelmetes pillanatokat osztott meg egy búvár saját YouTube-csatornáján. A TomCat686 néven található felhasználó épp egy mélyvízi barlangnál járt Mexikóban a társaival együtt, amikor egy ijesztő felirathoz értek, amelyen a következő állt: Állj! Ne menj tovább, előzd meg a halálodat! A tábla ráadásul csak megfelelő felszerelés, búvárlámpa mellett volt látható, mivel olyan mélyen volt, hogy csak feketeség vette körül.

Rémisztő felirattal szembesült a búvár Fotó: YouTube

A papíron ezt követően még rémisztőbb tények jöttek, többek között az, hogy több mint 300 ember vesztette ilyen helyeken az életét.

Veled is megtörténhet!

– közli a tábla, hozzátéve, hogy nem elég a búvárlecke, ide mélyvízi barlangi tapasztalat és kellő felszerelés is kell. Azt is megjegyezte a tábla, amelyen a kaszás képe is látható volt, hogy semmi olyan nincs azon a helyen, amiért érdemes meglenne meghalni, így nem érdemes tovább búvárkodni arra – írja az UNILAD.

A megosztott ijesztő látvány láttán többen éltetni kezdték azt az ismeretlen személyt, aki valahogy levitte oda azt a táblát, ezzel ki tudja hány ember életét megmentve. Főleg azokét, akik szimplán csak túl kíváncsiak. Egyesek szerint ez a felhívás végre azt is megmutatja, mennyi veszély rejlik a búvárkodásban.

Ez a kiírás életem egyik legrémisztőbb felirata. Tény és való, hogy mellbevágó az üzenete. Még úgy is ráz a hideg tőle, hogy az otthonomban ülök kilométerekre a hozzám legközelebb eső tengerparttól

– írta valaki kommentben.

Akármilyen tapasztalt búvár lehetsz, akkor is hátborzongató, ha egy ilyennel szembesülsz

– jelentette ki másvalaki.