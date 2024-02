Most jött: Autós üldözés Pestszentlőrincen, kamaszokkal teli kocsival menekült a zsaruk elől egy 15 éves tini

Még megfilmesítve is hihetetlennek tűnne az az eseménysorozat, ami február 8-án csütörtökön történt a csendes, nyugodt pestszentlőrinci kertvárosban, méghozzá fényes nappal. A XVIII. kerületi Nefelejcs utcában ugyanis délután arra lettek figyelmesek a döbbent helyiek, hogy több rendőrautó száguld szirénázva és villogva egy sötétkék Volkswagent kergetve.

A 15 éves sofőr több utcán keresztül menekült a rendőrök elől Fotó: Bors

Az autóban azonban nem mindenre elszánt bűnözők, hanem - mint az később kiderült - öt kamasz ült, akik megdöbbentő gyorsasággal menekültek utcáról utcára a rendőrök elől.

Információink szerint a zsaruk azután vették üldözőbe a kocsit, miután megpróbálták leinteni a Nefelejcs utcánál, ám a tinisofőr nem állt meg, hanem alaposan a gázra lépett. Úgy tudjuk, hogy ezután pár utcát haladt előre, amikor azonban be akart fordulni a közeli Építő utcába, a nagy menekülés közepette a járdára is felhajtott, ahol pedig elsodort egy bevásárlótáskát maga után húzó nyugdíjast is.

A kocsiban öt kamasz ült, közülük négyen megsérültek Fotó: Bors

A nem mindennapi ámokfutás azonban itt véget ért: a kocsiban ülő fiatalok ugyanis egy fának rohantak a közeli parkban:

- Egyenruhásaink a XVIII. kerületi Nefelejcs utcában kívántak ellenőrizni egy személygépkocsit és annak utasait, de a jármű megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól és elhajtott. A rendőrök a járművet követni kezdték, azonban az az Építő utcában elsodort egy gyalogost, majd a Nefelejcs utcában egy fának ütközve állt meg

- közölte a Bors kérdésre a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A 15 éves sofőr fejét bekötötték, majd rendőri kísérettel szállították kórházba Fotó: Bors

Hozzátették, hogy az autóban négy 15 és egy 16 éves fiatal ült, a kocsit pedig az egyik 15 éves tini hajtotta. Négyen megsérültek.

- A rendőrök az autóban négy 15 éves, illetve egy 16 éves fiút találtak, akik közül hárman megsérültek, ezért a mentők kórházba vitték őket. A 15 éves vezető szintén megsérült, ezért őt a mentők rendőri kísérés mellett vitték kórházba

- tették hozzá a zsaruk.

Szerencsére az idős asszony komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet, és bár a kiérkező mentősök ellátták, további segítséget nem kért.

A tini sofőr édesapja is a helyszínre sietett, aggódó öleléssel karolta át sérült fiát Fotó: Bors

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy a tinik honnan és milyen módon jutottak hozzá az autóhoz, azonban lapunk úgy tudja, hogy a fiatal nem lopta a kocsit, hanem az édesanyjának szánta ajándék gyanánt, és éppen a szülői házhoz indult vele, amikor a rendőrök igazoltatni próbálták.

A környékbeliek szerint a helyszínre hamarosan a vakmerő sofőr édesapja is megérkezett: fia ekkor már bekötött fejjel, iskolatáskáját a lába elé helyezve ücsörgött a mentőben.

A szülő a balesethez érve aggódva rohant fiához, akit megölelt, mielőtt a mentő és a rendőrök kórházba kísérték volna. A rendőrség végül az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indított, a baleset körülményeit pedig büntetőeljárás keretein belül vizsgálják.