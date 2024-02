Lehidalsz: most nekik is óriási akciókkal készült a Lidl ezen a hétvégén!

Itt a jó idő, aki csak teheti nyeregbe pattan és elhagyja a várost. De nemcsak a tavaszias idő, hanem a Lidl is a motorosoknak kedvez, számtalan elengedhetetlen és szuper akciós áron elérhető motoros kellékkel várja hétvégén a száguldás szerelmeseit. Mivel a városi forgalomnál még lakott területen belül is gyorsabban haladnak a motorosok –akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet–, így az áruházlánc is a biztonságos utazásra összpontosított.

Indul a motoros szezon, figyeljünk egymásra az utakon Fotó: Audio und werbung / Fotó: Shutterstock

Csicseregnek a madarak, süt a nap, azt is lehetne mondani: beköszöntött a tavasz februárban. Ilyenkor rengetegen előkapják a mocit, "felnyergelik" és már indulnak is egy jó kis túrára a haverokkal. Aki felelős motoros, annak alap, hogy bukósisak nélkül nem ül motorra, hiszen a fejsérülést jobb elkerülni. Az is elengedhetetlen, hogy a bukót tisztán tartja, időnként pedig cseréli rajta a plexit. A motorozás nem olcsó mulatság, a száguldás szerelmesei pénzt, időt és fáradtságot sem kímélve élik a sajátos életformát, azaz nagyjából tavasztól télig róják az utakat, kirándulnak, ami csak a csövön kifér. Jól jön ilyenkor egy védelmet nyújtó motoros bukósisak, amihez most a Lidl-ben már 24.999 forintért hozzájuthatsz, és persze az alá való arcmaszk is elérhető most baráti áron, 1990 forintért. Biztonságos túrázáshoz elengedhetetlen még a vesevédőöv, a nyakmelegítő 1999 forintért és, hogy a motorkerékpár se ázzon el egy kiadós esőben, egy ponyvát is beszerezhetsz most, mindössze 4999 forintért.

Autóban utazni olyan, mit filmet nézni. Motorozni olyan, mint a film főhősének lenni. Egyetértesz? Forrás:Lidl

Így motorozz biztonságosan

Motorozni nem csak annyit jelent, hogy megveszed hihetetlen jó áron a Lidl-ben a szükséges szetteket, és persze álmaid motorját, nyeregbe pattansz majd elhúzod gázt. Túráid akkor lesznek valóban élvezetesek, ha a biztonságra is odafigyelsz. Most összeszedtünk néhány tippet, hogyan tudod kimaxolni a legjobban utadat.

Erre figyelj még, ha nyeregbe pattansz:

• Szellemi és fizikai állapot: Ha jól érzed magad, a reakcióidőd is jobb, ezért az esetlegesen bekövetkezett vészhelyzetet nagyobb eséllyel tudod kezelni.

• Vezess mindig a környezeti viszonyoknak megfelelően

• Nagyon fontos, hogy a kiválasztott úthoz megfelelő tudásod és rutinod legyen

• Előzőleg tájékozódj az időjárásról, így készülhetsz fel tökéletesen

• Egy hirtelen felbukkanó motorral könnyű megijeszteni egy tapasztalatlan autóvezetőt, azaz figyelj másokra menet közben

• Nem nagy ügy gyorsan hajtani motorral, a megállás viszont már problémákba ütközhet. Indulás előtt, ellenőrizd a gumi és a fékpofák állapotát.

• Az, hogy motorozás közben mit viselsz, szintén fontos a testi épséged érdekében. Általában a kezed és a lábad van a legnagyobb veszélyben. A kesztyű ilyenkor fontos védelmet biztosít. A csizma vagy a bakancs kemény talpa és szára valamelyest kivédi a motor súlyát, ha a lábad esésnél a motor alatt marad. Ha menet közben esel el, akkor a bőrruhán kívül nincs olyan ruha, ami ne szakadna le rólad. Menj el bőrruhát csináltatni.