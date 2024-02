Fekete-Győr András különös dolgot állított bírósági tárgyalásán, nem jött be

Fekete-Győr Andrást, a Momentum volt elnökét másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság hivatalos személy elleni erőszak miatt. Az ügy előzménye 2018 decemberére, egy Kossuth téri tüntetésre nyúlik vissza, és a mostani, 2024-es ítélet után idézhetjük akár Agathae Christie-t is: Régi bűnnek hosszú az árnyéka.

Öt rendőr sérült meg az erőszakos baloldali tüntetésen



Melyek a szikár tények, és melyek a hozzájuk kapcsolódó magyarázkodások?

2018 decemberében az Országházat védő rendőrök felé folyamatosan repültek az üvegek, petárdák és füstbombák. Az erőszakos tüntetők között volt a Momentum akkori elnöke, Fekete-Győr András is – írtuk korábban. A politikus az ATV élő adásában elismerte, hogy egy füstgránátot dobott a rendőrök közé. Viselkedését akkor azzal magyarázta, hogy a füstgránát szerinte esztétikus, lázba hoz, és

ad egy hangulatot az egésznek.

Később a Legfőbb Ügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján a dobást már ejtésre módosította. (Talán mert ejteni véletlenül is lehet?)

Az első fokon eljáró bíróságon is lényegében ezt mondta, a füstgyertyát ejtő mozdulattal juttatta a rendőrsorfal mögé, véleménynyilvánítási céllal. Vagyis ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy előre megfontoltan dobta, „ejtette” a füstgyertyát a rendőrök közé.

Az első fokon eljáró bíróság kimondta, hogy a Momentum országgyűlési képviselője nem követett el hivatalos személy elleni erőszakot. Az ügyészség azonban fellebbezést jelentett be. Álláspontjuk szerint

a teljesség igénye nélkül hivatalos személy elleni erőszakot valósít meg a gyülekezés során tárgyak dobálása a rendőrökre, vagy rendőrök felé, a rendőr megütése, megrúgása, meglökése, különböző tárgyakkal való fenyegetése, más tüntetők szándékos rátolása a rendőrsorfalra, vagyis minden olyan erőszakos vagy fenyegető magatartás, amely a rendőrség feladatának ellátását akadályozza.



Ezek után a másodfokon született döntés szerint Fekete-Győr bűnös, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.

A Momentum volt elnöke fellebbezett az ítélet ellen.