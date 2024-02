Gyilkossági helyszínelés után a világűr titkait kutatja a magyar rendőr

Nem akármilyen hobbit választott magának egy magyar rendőr. Soltész Richárdot még gyerekkorában magába szippantotta a csillagászat. A 30 éves családapa Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegyében él és védi a rendet, ám amikor nem járőrként dolgozik, akkor saját TikTok- és YouTube-csatornáin, a “Hobbim a Csillagászat” oldalakon oszt meg rejtélyes, űrbéli titkokról oktatóvideókat.

A magyar rendőr ha teheti, mindig a világűr titkait kutatná. A családja támogatja a hobbiját / Fotó: Soltész Richárd

Nincs olyan nap, hogy ne gondolna a világűrre. Kisgyermekkora óta figyeli az égboltot távcsővel, egy kérdésre keresve a választ: tényleg egyedül vagyunk?

Hobbiját magas fokon műveli: a negyedik dimenzióról, a pulzárról, mint a legerősebb csillagról, a fekete lyuk rejtelméről vagy épp arról, hogy milyen apró porszemek vagyunk ebben a hatalmas, galaktikusan nagy Univerzumban, szívesen beszél rövid, saját maga által összeállított videóiban. A TikTok oldala sokakat érdekel: rövid idő alatt már közel 100 ezer like-ot ért el, és több százezren tekintik meg oktatóanyagait.

Szenvedélye a csillagászat

Gyerekkorom óta csodálkozva nézem a csillagokat, azon tűnődve, hogy mik ezek és hogyan kerültek oda

– kezdte történetét Richárd. Öt éve foglalkozik intenzíven, önszorgalomból a témával, már egészen szakavatott benne. A NASA, az Európai Űrügynökség oldalairól és az ELTE elméleti fizikai tanszékének YouTube-ra feltöltött kurzusokból meríti a tudását.

Az emberiség nagy kérdései érdekelnek, hogy például egyedüli faj vagyunk, vagy vannak mások is? Ha igen, hol és eddig még miért nem találtunk rájuk?

– kérdezi Richárd, fejtette ki. Hihetetlen szenvedély hajtja a kutatásban.

“A hobbim a menedékem”

Néha még őt magát is megdöbbenti a saját elhivatottsága. Évekkel ezelőtt még gyakornok volt egy határ menti magyar településen, amikor ezzel először szembesült.

– Először kellett kimenjek egy gyilkossági helyszínre. Egy idős nőt öltek meg, borzalmas, megrázó volt az egész. Amint befejeztem a műszakot és a csillagászattal foglalkoztam, ki tudtam zárni, ami aznap történt velem. A hobbim egyben a menedékem is – árulta el a rendőr.

Richárd hetente legalább két órát csillagászattal foglalkozik /Fotó: Soltész Richárd

2023-ban indította el a saját TikTok-oldalát, hogy átadhassa másoknak, amit eddig megtudott a világűrről.

Egyszerűen annyi kérdés van bennem az űrrel kapcsolatban, hogy muszáj foglalkoznom a témával. Nem bírom magamban tartani! Szeretném, ha az emberek nemcsak a kőkemény fizikát látnák a csillagászatban, hanem értenék és élveznék is, amit megtudnak

– mondta az amatőr csillagász.

Szerinte nem vagyunk egyedül

A rendőrt az exobolygók izgatják a legjobban – olyan bolygók, amelyek más napok körül keringenek, mint a Föld.

– Izgatottan kutatok utánuk, mert olyan bolyók lehetnek ezek, ahol a mi bolygónkhoz hasonló életforma is létrejöhetett. Az univerzum részei vagyunk, mi is az ősrobbanásból lettünk: az atomok, amik alkotnak minket, az űrből jöttek. Ezért szinte biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk egyedül. Máshol is lehet élet – folytatta Richárd.

A férfit egy éve ajándékozta meg a felesége, Anita gyermekkel, a kis Szófiával. Azóta minden szabadidejét igyekszik velük tölteni, ám a felesége támogatja, hogy a család és a munka mellett a hobbijával is foglalkozhasson.

Hetente több órát foglalkozom csillagászattal, ami szintén nagyon boldoggá tesz. Munkából hazafelé menet az autóban is hallgatok podcastokat a témában, hogy mindig képben legyek az űrbéli újdonságokkal. Imádom ezt!

– lelkendezett az amatőr csillagász.

“A kollégám nagyon meglepődött”

Richárd nem szokott a munkahelyén dicsekedni, hogy már több mint tízezres követőtábora van a TikTokon és a csillagászat a hobbija, ám már lebukott a kollégák előtt.

– Előfordult, hogy megtudta kollégám, mivel foglalkozom a szabadidőmben. Nagyon meglepődött, de gratulált és büszke volt rám – zárta szavait a hobbicsillagász.