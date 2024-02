A pokol kapuja legalább 50 éve nyitva áll és forrón izzik: máig nem tudják, hogyan lehetne bezárni

A türkmenisztáni sivatag egy hatalmas és egyedülálló dolgot rejt magában. Az 1970-es évek óta ugyanis itt található a "Pokol kapujának" nevezett Darvaza gázkráter, amely egy évtizedek óta égő földgázmező. Senki nem tudja pontosan, hogy hogyan jött létre (egyes leírások szerint 1971-ben egy fúrótorony alatt omlott be a talaj, a helyi türkmén geológusok szerint már a '60-as években ott volt a kráter), de még rejtélyesebbé teszi a létezését, hogy a tudósók azt sem tudják, hogy hogyan lehetne lezárni. Az izzó gödörből ráadásul mérgező gázok szivárogtak ki, ezért meggyújtották korábban a 30 méter mély, és 70 méter széles krátert, de nem sikerült orvosolni a problémát. Türkmenisztán területén ugyanis a világ hatodik legnagyobb gázkészlete található a föld alatt, így a földből szivárgó metán a mai napig, évtizedekkel később is ég, ami elég ahhoz, hogy továbbra is ragyogjon a páratlan gázkráter.

Egy izzó kráter a sivatag közepén Fotó: robertharding via AFP

A kráter izzása éjszaka látszik igazán, amikor olyan látványt nyújt, mintha valóban a pokol bejárata lenne. A darvaza gázkrátert először lejegyző George Kourounis felfedező így nyilatkozott az egyedülálló helyszínről:

Éjjel-nappal ég. Hallhatja a tűz ropogását, ha a szélén áll, a hőség pedig elviselhetetlen, főleg ha a szél is rásegít. Több ezer kis láng van a széleken és a közepe felé tart. Aztán a közepén van két nagy láng, valószínűleg ott fúrótorony volt régen a földgáz kitermeléséhez

– idézte a felfedező szavait a Metro magazin.

Egy ember igazán aprócskának tűnik a hatalmas kráterhez képest /Fotó: robertharding via AFP

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy testközelből milyen látványt nyújt a lángoló kráter, akkor azt ebben a videóban meg tudjátok tekinteni: