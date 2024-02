300 ezer forintot kért a feleségétől a férj, mert kitakarított

"Fél napom ráment, kemény munka volt. 700 fontnyi munkát öltem bele és ezt félévente elvárja a feleségem. De ott ült mellettem, amikor kiszámláztam neki. Felnevetett, majd azt mondta, viselkedjek már, amikor rájött, hogy nem viccelek" - mesélte a férj. Szerinte ez náluk folyamatos vicc tárgya, hogy pénzt kérnek a tevékenységekért. Például, ha a gyerekeikre vigyáz, azért is pénzt kér, mert szerinte egy bébiszitternek is fizetnének, így neki is jár.

A posztot már több, mint 14 ezren lájkolták és több száz komment érkezett a poszt alá. A feleség szintén kommentben mondta el, hogy azért figyelmeztetni szokta a férjét, hogy a saját közös gyerekeikre vigyázás nem számít munkának, hiszen akkor ő is pénzt kérhetne kb. mindenért, hiszen ő süt, főz, takarít, mos, vasal a férjére is.