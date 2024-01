Elítélték a brutális Telepy utcai késelőt - Ezt mondta az áldozat testvére

2021. január 20., és valamennyi évfordulója örökre az M. család fekete napja marad. Akkor történt életük legnagyobb tragédiája: Csabát az utcán halálra késelték.

Csaba halála után rengeteg rokon gyűlt össze a helyszínen Fotó: Bors

Január 19-én a későbbi elkövetők egyike összeveszett Csabi egyik testvérével, a szóváltást pedig egy hatalmas pofonnal tetézte, mielőtt elváltak volna. Az ismerős ezzel az ütéssel azonban nem érte be, ám Csabi testvére is úgy gondolta, hogy a vitát ezzel nem zárták le. A két férfi másnap úgy döntött, felkeresi Csabát és fivérét, akik bele is egyeztek az újabb személyes találkozóba. Csaba elővigyázatoságból magával vitte a riasztópisztolyát, míg ellenlábasa egy késsel érkezett. Mindketten tudhatták, hogy a fizikai ütközet elkerülhetetlen.

Amint Csaba a felszólításra lement az utcára, több célzott lövést leadott a nem szívesen látott vendégek irányába, ám ők hamar rájöttek, hogy a fiatal férfi nem éles lőfegyvert használt, a gyilkos megindult Csaba és testvére felé. Ők menekülni kezdtek, és befutottak a lakóházuk kapuján, ám a támadó utolérte őket. Csabi a dulakodás közben a földre esett, a gyilkos pedig többször megszúrta. A bűnöző társa ezután a sértettet megrugdosta, majd a kezét is lefogta, hogy a késelő újabb sebeket ejthessen a már életveszélyes állapotban levő férfin.

Csabának még volt annyi ereje, hogy az édesanyáért kiálthasson, de perceken belül meghalt. A két bűnöző elmenekült a helyszínről, de később a rendőrök elkapták őket.

A Fővárosi Törvényszék az első rendű vádlottat 16, míg bűntárást 10 év fegyházra ítélte. Mind az ügyészség, mind a vádlottak fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős.

A Bors elérte Csaba egyik családtagját, aki csak röviden kívánt nyilatkozni:

Igen, végre legalább az elsőfokú ítélet megszületett. Persze ennyivel nem vagyunk elégedettek

– mondta a férfi.