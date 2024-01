Dömötör Csaba fontos dolgot közölt a nemzeti konzultációról

Dömötör Csaba tájékoztatása szerint rengeteg konzultációs kérdőív érkezik vissza, már az 1 millió 222 ezret is meghaladta a résztvevők száma.

Mindenkinek szeretné biztosítani a kormány a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét, ezért a válaszadási határidő egy héttel meghosszabbításra került, vagyis január 17-ig lehet visszaküldeni a kérdőíveket.

Illusztráció

Továbbra is nagy a nyomás Magyarországon, hogy még nagyobb összeggel járuljon hozzá a háború finanszírozásához. Újra napirenden lesz az erről szóló javaslat a következő uniós csúcstalálkozón. Erről a kérdésről is véleményt nyilváníthatnak a konzultációban a magyarok, mint ahogy több más, az ország szuverenitását alapvetően befolyásoló kérdésről is, így például a nemrég elfogadott új migrációs csomagról is.

Változatlanul azt gondoljuk, hogy ha sokan állunk ki az álláspontunk mellett, annak nagy súlya lesz a brüsszeli tárgyalóasztaloknál

– árulta el Dömötör Csaba, parlamenti államtitkár.