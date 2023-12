Nyolc nap alatt legyőzte a rák az ötgyermekes édesanyát

"Mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál" – Barátnőjének üzen új dalával T. Danny?

No woman no cry, vagyis nincs nő, nincs sírás énekli legújabb dalában a tinibálvány. A Dancing with the Stars műsorban még úgy tűnt, nagy a szerelem T. Danny és Kecskés Enikő közt…