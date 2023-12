Hősként ünneplik a hatéves kisfiút, aki megmentette az édesanyja életét

Egy hős, hatéves fiú mentette meg az édesanyja életét. A kis Teddy Wyatt azonnal a segélyhívót tárcsázta, amikor egy kiáltás és furcsa zajokat hallott édesanyja, Emily szobájából. A 27 éves nő epilepsziás, és egy súlyos rohamot kapott.

A bátor fiút a mentők instruálták, hogy mit tegyen – a gyermek még arról is gondoskodott, hogy kétéves öccsét bezárja, így őt is biztonságba helyezte, amíg az édesanyjuk életmentése folyt, számolt be róla a Mirror.

Kiderült, az epilepsziás nő három éves korában megtanította fiának a segélyhívó számát.

Nagyon büszke vagyok a kisfiamra, azonnal tárcsázta a segélyhívót. Évente körülbelül négy rohamot kapok, de soha nem fordult még elő, hogy csak a gyerekekkel voltam éppen. A mentők azt mondták, hogy Teddy egész idő alatt elképesztő volt, végig vonalban maradt és kinyitotta az ajtót is a mentőknek

- mesélte a büszke édesanya.

A kisfiú egyébként koraszülött volt és autizmusa is van. Teddy-t és öccsét édesanyjuk egyedül neveli, ezért is kellett megtanulnia a segélyhívó telefonszámát.