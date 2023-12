"Gyerekkora óta imádta ezt az ünnepet" - elhunyt mindenki kedvenc Karácsony anyója

A 86 éves Ilonka néni egy Párkány és Léva közötti tanyán élt, Felvidéken, Szlovákiában. A mindenki által szeretett, csupaszív asszonyt nagymamája nevelte fel, aki karácsonykor született. Innen is volt a kötődése Ilonka néninek a karácsonyhoz. Az egyébként is folyton éneklő Ilonka néni karácsonykor különösen szerette az ünnepi népdalokat, a karácsonyfa alatt rendszeresen elénekelte őket sorban. Lánya, Mária döntött úgy, hogy videóra veszi a megható pillanatot, és elküldi a messze élő unokáknak, dédunokáknak, ezzel kívánva boldog karácsonyt nekik. A videók azonban kikerültek az internetre is, ahol Ilonka néni hamar „sztár lett”, mint Karácsony anyó.

Ilonka néni nagyon szerette a karácsonyt Fotó: Olvasói fotó

Nem járhatott magyar iskolába, de minden magyar dalt ismert

Ilonka néni bár csupán csak 4 osztályt végzett el, és mire kinyitottak Szlovákiában a magyar iskolák, neki már dolgoznia kellett, mégis nagyon művelt volt. Ismert minden bevett magyar szólás-mondást, népdalokat, vallásos énekeket és balladákat. Sőt, újságot is magyarul olvasott, amit külön neki hoztak át a határon nap, mint nap a rokonok.

Minden karácsonyt együtt töltöttünk, házi áldást mondott aznap és ő mondta az áldást a családra az asztalnál is karácsonykor. Szokása volt, hogy a karácsonyfa mellett ülve énekel karácsonyi dalokat. Amikor a lányaim Pozsonyba és Budapestre kerültek úgy döntöttem videóra veszem a mama énekét és elküldöm nekik karácsonyi üdvözlésképp. Annyira tetszett nekik, hogy évről évre megismételtem. Ezek a videók jelentették a családunk egységét

– mesélte a Borsnak Ilonka néni lánya, Mária, aki úgy döntött, hogy megosztja egy Facebook csoportban is anyukája videóit. Azt azonban ő sem gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz édesanyja éneklésének.

Ilonka néni karácsonyi videóival távoli országokba vitte el a magyar karácsony hangulatát Fotó: Olvasói fotó

A karácsony igazi üzenetét adta át Karácsony anyó dalaival

Sokan emlékezhetünk azokra az egyszerű, meghitt karácsonyokra, amiket gyerekként éltünk meg, nagymamáink otthonában, apró karácsonyfa alatt, titokban csomagolva ki a szaloncukrot a fáról. Amikor nagyszüleink óvó keze, kedves hangja ébresztett minket és finom illatok szálltak be a szobába a konyha irányából. Ilonka néni videói éppen ezt az egyszerűséget és nosztalgikus hangulatot idézték fel, ezreknek tolmácsolva a karácsony igazi üzenetét, szépségét minden évben.

– Ő így üzent a távol élő unokáinak és dédunokáinak, boldog karácsonyt kívánva, eljuttatva messzire a karácsony igazi értelmét, azt a meghittséget, amit nagymamáink ölében ülve érezhettünk. A videók megosztása után azonban kiderült, hogy nem csak az unokáinak hozza el ezt az érzést, hanem rengeteg magyarnak, határon innen és túl – részletezte Mária. Ilonka néni sorra kapta a képeslapokat a videó után, külföldön élő magyaroktól is, kedves üzenetekkel. Mindenki odavolt a karácsonyi dalokat ünneplő néniért, aki egy kicsit mindenki nagymamája, karácsony anyója lett a videó által.

A mama igazi sztár lett a videók által. Több ezer lájk, komment jött rájuk, nem is gondoltuk volna. Együtt olvastuk el mindig ezeket a kedves üzeneteket

– mondta Mária, aki évről évre jelentkezett a csoportban édesanyja videóival. Idén azonban szomorú hírt kellett közölnie a videó helyett: édesanyja, Ilonka néni, vagy ahogy mindenki ismerte, Karácsony anyó elhunyt, óriási űrt hagyva maga után.

– Most itt maradtunk nélküle, nem tudjuk, milyen lesz a karácsony anyukám nélkül. Ő igazi jó lélek volt, akit mindenki szeretett és akinek mindenkihez volt egy jó szava. Hitte és érezte a karácsony igazi lényegét, gyerekkora óta imádta ezt az ünnepet. Most már, a videónak hála, ő mindig megmarad nekünk – mesélte megtörten, könnyek között Mária, Ilonka néni lánya, akinek hála a felvidéki néni mindenki Karácsony anyója lehetett, megmutatva azt az örökséget, amit már a következő generációnak feladata tovább vinni.