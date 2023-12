Fontos bejelentés érkezett: Ezek a változások jönnek 2024-ben

A kormány jó pár olyan döntést hozott, amelyek az új évben lépnek majd életbe. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek sok magyar családnak jelenthetnek segítséget.

Fotó: Facebook

Dömötör Csaba Facebook-oldalán megosztott videójában foglalta össze a legfontosabb változásokat. Az első és talán a legfontosabb, hogy elindul az új CSOK Plusz program!

- Ez egy nagyon kedvezményes hitellehetőség, gyermeket vállaló párok vehetik igénybe, a vállalt gyermekek számától függően akár 50 millió forint értékben is – ismertette a CSOK Plusz részleteit Dömötör Csaba.

Folytatódik a Babaváró program, melynek keretösszege 11 millió forintra nő. S, ami épp ennyire fontos, bővül a falusi CSOK program. Ebben az esetben a vissza nem térítendő támogatás összege itt 50 százalékkal, egyes esetekben még nagyobb mértékben emelkedik.

- A magyar családtámogatási rendszer tehát, még ebben a sokféle nehézséggel terhelt időszakban is erősödik – biztosított mindenkit Dömötör Csaba.

Ezek mellett nő a GYED felső összeghatára, emelkedik a diplomás GYED, és a gyermekek otthongondozási díjának összege is. Lesznek pozitív változások a bérekkel kapcsolatban is. A minimálbérek is tovább emelkednek, januárban már az emelt összeg érkezik majd. A minimálbérek több mint három és félszeresükre nőnek a kormányzás kezdete óta.

- Januártól 6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, és idős honfitársaink februárban számíthatnak a 13. havi juttatásra is. Az infláció ellen pedig továbbra is védelmet jelent majd a nyugdíjkorrekció – árulta el Dömötör Csaba.

Ha Brüsszelből megérkeznek a szükséges garanciák, megvalósulhat a nagyobb arányú béremelés a pedagógusoknál. Ez januártól átlagosan 32 százalékos lesz, amit "2025-ben és 2026-ban további emelési hullámok követhetnek" - hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Közölte, a kormány fontos célja, hogy támogassa a zöldenergiát, ezért indítják el az új napenergia-programot. A családok akár ötmillió forintos támogatást is kaphatnak napenergia felhasználására és tárolására - mondta. Hozzátette, hogy a program hosszú távon csökkentheti a családok energiaköltségeit és a környezeti terheket.