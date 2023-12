Sokkot kaptak a gyászoló szülők attól, amit elhunyt csecsemőjük apró koporsójában találtak

Egy gyászoló édesapa, aki háromnapos korában veszítette el a pici lányát, azt mondja, hogy gyermeke földi maradványai helyett egy játékbabát kapott a temetésre. A csecsemő Panamavárosban született még október 10-én, de három nappal később az intenzív osztályon elhunyt. Különböző okok miatt a holttestét csak ezen a héten tudták átvinni a család lakóvárosába, ahol másnap vettek volna végső búcsút a gyermektől.

Ám amikor a gyermek édesanyja, Duvier Alexander Morales megnézte a koporsót, rájöttek, hogy egy műanyag játékbaba van benne, és nem a gyermekük apró teste.

Azt mondták nekünk, hogy a babám nem sokkal a születése után meghalt. Játszottak az érzéseinkkel

– fakadt ki az édesanya.

A hatóságok jelenleg nyomoznak az ügyben, hogy mindent tisztázzanak. Állítólag a játékbabát is lefoglalták bizonyítékként. Alapos vizsgálatot kértek annak a megállapítására is, hogy a lány valóban meghalt-e – számolt be róla a Mirror.

A gyermek nagybátyja, Carlos Iván González Morales azt mondta: