Gyomlálás közben 12 millió forintot loptak el egy lajosmizsei nőtől

Rendkívül pórul járt egy idős lajosmizsei asszony, miután úgy dolgozott a háza előtti utcafronton, hogy az ajtót nem zárta kulcsra. Gyomlálás közben ugyanis felfigyelt egy gyanús alakra, aki ott ólálkodott, fel-alá sétált az utcában, és beleskelődött az udvarokra. Mivel ezt őt meglehetősen zavarta megkérte a férfit, hogy távozzon, aki így is tett. A 83 éves nő ezután ismét munkába látott, ám nem sokkal később ismét meglátta a férfit, aki ekkor sietősen távozott onnan. Ez gyanút ébresztett benne, ezért besietett a házába, hogy ellenőrizze az értékeit. A megérzése sajnos nem csalt, ugyanis eltűnt a pénzkazettája, amiben az évek alatt 12 millió forintot gyűjtögetett össze.

Otthon gyűjtötte a pénzét. Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

A meglopott idős hölgy egyből hívta a kecskeméti rendőröket, akiknek bevallotta, hogy a kaput és a bejárati ajtót becsukta ugyan, de nem zárta be, így a tolvaj könnyedén bejuthatott. A pénzkazettát bezárta, de benne hagyta a kulcsát, és nem is rögzítette a fémdobozt.

A nyomozók tanúk után kutattak és adatot gyűjtöttek, aminek eredményeként találtak egy kamerát, amit a közeli ingatlanra szereltek, és rögzítette az elkövetőt. A felvétel segítségével azonosították a tolvajt, akit július 18-án elfogtak a májusi lopást követően, majd őrizetbe vettek. A 37 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki a jelentős értékre elkövetett lopás miatt - írja a police.hu

A rendőrség az idős asszony esetét követően oldalukon keresztül felhívja figyelmünket arra, hogy az ajtókat minden esetben zárjuk be, még ha csak egy percre is távozunk a lakásból. Ezen felől kérik, hogy ne tartsunk otthon semmi esetre sem jelentős összegű pénzt. Ha még is így teszünk, akkor legalább a nagyobb értékű ékszerekkel együtt egy széfben elzárva tároljuk.