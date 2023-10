Óriási baleset Budapesten, a XI. kerületben: kisiklott egy villamos

Mentők és tűzoltók is érkeztek ahhoz a hatalmas, és hihetetlen balesethez, ami szerda délután történt Budapesten. Egy szabálytalanul közlekedő autós a XI. kerület Fehérvári út - Kondorosi út kereszteződésénél az épp ott közlekedő 56-os villamos elé kanyarodott. A villamos ennek következtében még ki is siklott a sínekről. A szinte elképzelhetetlen balesetről helyszíni fotók is készültek.

Kisiklott a villamos. Fotó: olvasói fotó

A katasztrófavédelem közlése szerint az eset után 30 fő hagyta el a szerelvényt. Sérültekről nem tudni. A tűzoltóság a balesetet okozó gépjárművet áramtalanította.