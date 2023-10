Ingyen kapnak gondosórát az idősek, életet menthet!

A Gondosóra program, egy 0–24 órás diszpécserszolgálat és a megadott kontaktszemélyek (családtag, szomszéd vagy barát, vagy akár szociális gondozó) bevonásával működő, Európában egyedülálló program, melyet a 65 éven felüli magyarok teljesen ingyenesen vehetnek igénybe.

A Gondosóra program minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 65 éven felüli magyar állampolgárnak ingyenesen adja az otthonlét biztonságát

– mondta el a Metropolnak Dr. Juhász Roland.



Dr. Juhász Roland a Gondosóra program vezetője. Fotó: Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, egyben a program vezetője hangsúlyozta, hogy nemcsak hirtelen fellépő egészségügyi probléma esetén, hanem adott esetben különféle élethelyzetekben, segítségkérésre is alkalmas ez a kis szerkezet, amely nyakba akasztva vagy a csuklóra felhelyezve is viselhető. Ráadásul cseppálló, így akkor sincs baj, ha éppen víz éri.

Előfordult, hogy egy idős asszonynak a tűzifát kellett volna felhasogatni, de ezt nem tudta megtenni, ezért kért segítséget. A diszpécser megkereste a falugondnokot, aki intézkedett és felaprították a néni tüzelőjét

– mondott példát a programvezető.

A Gondosóra regisztráció után igényelhető, a működése rendkívül egyszerű. Egy nagy gomb található rajta, ezt kell megnyomni, amikor is bejelentkezik az éjjel-nappal hívható diszpécser, aki akár mentőt is tud küldeni, ha nagy baj van. A programvezetőtől azt is megtudtuk: mindenképpen érdemes megadni egy olyan közvetlen rokon, családtag vagy barát számát, akit bármikor lehet értesíteni, ha a Gondosóra viselője kapcsolatba lép a diszpécserrel. A családtagoknak érdemes elmenteniük a telefonjukba a 061-880-6832-es számot, mert kizárólag erről a számról hívja őket a diszpécser.

Mivel az idős emberek egy része nehezen kezeli a modern technikai eszközöket, arra is ügyeltek, hogy a Gondosóra kezelése ne okozzon nehézséget senkinek.

Karbantartásra nincs szükség, a töltése pedig nagyon egyszerű. Nem is lehet elfelejteni, ugyanis a diszpécser mindig látja a töltöttségi szintet és bemondja, ha már tölteni kell az eszközt, de az oldalán lévő kis gomb segítségével is ellenőrizhető a töltöttségi állapot

– emelte ki Dr. Juhász Roland.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy idős ember hirtelen elesik, eszméletét veszti és nem tudja megnyomni a gombot.

„A készülék úgy lett megtervezve, hogy ezt érzékeli és riasztást küld a diszpécsernek, aki riasztja a mentőket, ha nem tud kapcsolatba lépni az idős személlyel” – mondta lapunknak a programvezető.

Ha valaki regisztrál, nagyjából 4-5 héten belül megkapja a Gondosórát, melyet a Magyar Posta csomagként szállít ki a lakcímre. Beüzemelése rendkívül egyszerű, első alkalommal hosszan meg kell nyomni a rajta lévő gombot, így bejelentkezik a diszpécser, aki mindenről tájékoztatást ad. Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak maga a Gondosóra ingyenes, hanem a hozzá járó diszpécser szolgáltatás is

– hangsúlyozta Dr. Juhász Roland.