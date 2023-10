Hatalmas elismerésben részesült Vizi E. Szilveszter és Tordai Teri

Mi, akik ma itt vagyunk, sok mindent kaptunk örökül. Árpádtól a hazánkat, Szent Istvántól a hitünket, Dobótól, Kossuth-tól, Wittner Máriától a szabadságunkat, Petőfitől, Aranytól, Karinthytól gyönyörű, magyar nyelvünket, Széchenyitől nagyságot, Deáktól bölcsességet, gróf Batthyány Lajostól és gróf Zichy Antóniától pedig egy olyan országot, amely büszke vérrel és verejtékkel megírt múltjára, ezredéves értékeire és szeretett anyaföldjére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim: Ez a mi örökségünk!

Ha pedig van nemzeti örökség, akkor léteznie kell örökösöknek is. Egyes rossz nyelvek szerint; testvért örökléskor ismer meg igazán az ember. És lássuk be, szeretett hazánk örökösei között bizony vannak, akik a kapott talentumokkal és a rájuk bízott javakkal hosszú évekig visszaéltek. Akik egy tál lencséért eladták mindenünket és bár már a lencsét is elherdálták, még most is árulják a közös örökséget, a hazát.

Vannak viszont olyan örökösök, akik méltók dicső hazánk javaira. Akik életüket és munkásságukat annak szentelték, hogy a kapott kincset gyarapítsák, a tudást a köz javára használják, a hitet pedig megerősítsék. Őket, vagyis Önöket jutalmazzuk ma!