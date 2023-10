Megint bekövetkezett Baba Vanga hátborzongató jóslata

Mint arról a Bors is beszámolt, óriási a baj a Közel-Keleten, miután szombaton a Hamász palesztin terrorista csoport több ezer rakétával támadta meg Izraelt. A Daily Star most arra hívta fel a figyelmet, hogy a jóslatairól elhíresült Baba Vanga (aki 1996-ban hunyt el), valószínűleg jóslataiban ezt is előre megmondta.

Baba Vanga több jóslata is valóra vált / Fotó: Bors

Baba Vanga követői szerint már megjósolta a globális felmelegedést és a 2004-es cunamit, de egyesek szerint a szeptember 11-ei terrortámadásokat is. Követői meg vannak róla győződve, hogy Izrael, valamint a Gázai övezet fennhatóságát gyakorló iszlamista csoport, a Hamász között zajló konfliktust is előre tudta - a „nagy muszlim háborúra” vonatkozó jóslata miatt.

A Vanga jóslatai körüli bizonyosság azonban továbbra is erősen vitatott - írja a Daily Star.