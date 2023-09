Orbán Viktor: Brüsszel szemben áll a magyar emberekkel

A kormányfő az ország előtt álló kihívásokról és az ezekre reagáló törvényhozási feladatokról beszélt.

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, sikeresen megrendezte az ország történetének legnagyobb sporteseményét: a budapesti atlétikai világbajnokságot. 170 ezer látogató érkezett Budapestre és több mint egymilliárdan látták.

A világbajnokság kétszer annyi bevételt termelt, mint amennyi költség volt vele

- tette hozzá.

Fotó: Máthé Zoltán

Energiabiztonság

A miniszterelnök emlékeztette a hallgatóságot, hogy a nemzeti kormány egyik kiemelkedő vállalása, hogy fenntartják Magyarország energiabiztonságát és felépítik a függetlenséget garantáló rendszert. Kiemelte, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy leválasztják Európát az orosz energiahordozókról, ami szerinte ellentétes Európa érdekeivel, azonban csökkenteni kell a brüsszeli döntés negatív hatásait, és alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Jelezte, hogy délről érkezik a magyar gázellátás fele, és mostantól közvetlenül is gázt vásárolunk Törökországtól.

Láthatják, hogy a kelet és a türk világ súlya és szerepe nőni fog. A magyar kormány ennek régóta tudatában van

– jelentette ki, majd hozzátette: az egész világ versenyt fut a katari földgázért, az Európai Unió vezetői egymásnak adják a kilincset Dohában, és a katari emír budapesti látogatása sokat javított az esélyeinken ebben a versenyben. Orbán Viktor rámutatott, az orosz-ukrán háború, és az Északi Áramlat elleni terrortámadás sem állított bennünket megoldhatatlan feladat elé az ország energiaellátás tekintetében.

Jelentem, a kormány elvégezte a házi feladatát és feltöltötte az ország gáztárát az éves gázfogyasztás 60 százaléka rendelkezésre áll

- tudatta a kormányfő.

Becsaptak minket

Magyarország és a brüsszeli bürokraták között súlyos összeütközés alakult ki az ukrán gabonadömping miatt. Hazánk szállítási folyosót nyitott, hogy az ukrán gabona eljuthasson Afrikába, azonban becsaptak minket – mutatott rá Orbán Viktor. Mint mondta, sikerült elérni, hogy európai beszállítási tilalom lépjen érvénybe, azonban az EU ezt feloldotta, ami tönkre teszi a magyar gazdákat.

Arra szólítjuk fel Brüsszelt, hogy álljon ki a közép-európai tagállamok között és ne árulja el Magyarországot se

– nyomatékosította a kormányfő, majd elmondta: az ukránok évek óta sanyargatják a kárpátaljai magyar iskolákat. Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, amíg a korábbi törvényeket vissza nem állítják – tette hozzá.

Egyszámjegyű infláció

A miniszterelnök ezután az inflációról is beszélt, meglátása szerint a Jegybank nem tud megküzdeni az infláció elleni harccal, így azt a kormány átvette tőle, ezzel a felelősség is a kormányt terheli . Orbán Viktor megemlítette, hogy az infláció leszorítása érdekében online árfigyelőt és kötelező akciózást vezettek be. Ezt követően megismételte:

az év végére biztos, hogy tíz százalék alatt lesz az infláció.

A kormány döntéseket hozott annak érdekében is, hogy érdekeltté tegyük a megtakarítással rendelkező magyarokat, hogy megtakarításaikat fektessék a állampapírba, ez hasznos a költségvetés számára és hasznos azoknak is, akik megtakarított pénzzel rendelkeznek, mert a hitelekért fizető kamatokat nem a külföldi hitelezőknek, hanem a magyaroknak adjuk oda. A teljes államadósság 24 százalékát a magyar háztartások tartják a kezükben.

Magyarország a béke pártján áll

A miniszterelnök elismételte, hogy Magyarország mindent megtesz a béke érdekében, de sajnos folytatódik az orosz-ukrán háború, több tízezer ember esik áldozatul, "kimeríthetetlen türelemmel sürgetjük a megállítását". Meglátása szerint a diplomatáknak vissza kell venniük az irányítást a katonák kezéből, ha nem így lesz, hiába várják haza a fiaikat és az édesapákat, férjeiket. Orbán Viktor kiemelte, akik a háború elől ide menekültek, biztonságot kaptak.

A magyar kormány az ősszel sem fogja teljesíteni az ukrán kormány kérdését és senkit sem fogunk visszakényszeríteni a háborúba.

Nem lesz Magyarországon migránsgettó

A kormányfő felidézte, hogy amikor csatlakoztunk az EU-hoz, tőke szabad áramlásáról volt szó, de a szerződésben egyetlen szó sem esett migránsok befogadásáról.

Egyetlen ilyet sem fogadhatunk el. Nem migránstábor, meg migránsgettó kell, hanem határőrizet

– szögezte le. Mint mondta, európai megoldás csak akkor lesz, ha Brüsszelben megértik, hogy csak az léphet az EU területére, akinek a kérelmét elbírálták. Jelezte, hogy további követeléseket is megfogalmaztak Brüsszelből:

Olyan időszakban vagyunk, amikor a Brüsszellel szembeni konfliktust csak a magyarok támogatásával tudjuk megnyerni. Brüsszel nem a magyar kormánnyal, hanem a magyar emberekkel áll szemben. Nem fogadjuk el, hogy brüsszeli bürokraták döntsék el, hogy mekkora legyen az energia ára Magyarországon, de azt sem fogadjuk el, hogy az extraprofitadót kivezessék

Mint mondta, a kamatstop kivezetése csak akkor lehetséges, ha az infláció és vele a kamatok jelentősen csökkennek, azonban ennek még nem jött el az ideje.

Megszorításokról szó sem lehet. A rezsivédelmet meg kell tartani, a nyugdíjakat emelni kell, az év végéig egyensúlyba kell hozni a béreket az árakkal, hogy 2024-ben a gazdaság és a bérek is újra növekedésnek induljanak

– húzta alá Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelnek inkább oda kellene adnia a magyaroknak járó forrásokat, ahelyett, hogy további pénzt követelnek tőlünk a kölcsönök kamataira.

"Ősszel Magyarország ellenfelei egyszerre lépnek majd fel. A Soros birodalom, a brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták csupa olyasmit akarnak tőlünk, amit mi nem tudunk és nem is akarunk megadni nekik" – jelezte Orbán Viktor.

Azt akarják:

mi is szálljunk be a háborúba

szállítsunk fegyvert és adjunk

adjunk még több pénzt Ukrajnának de legalábbis járuljunk hozzá, hogy a mi pénzünket odaadhassa nekik

engedjük be a migránsokat és építsünk nekik migráns gettókat

Engedjük be a szexuális propagandát az iskolákba

mondjunk le az önálló külpolitikáról, adjuk fel az egyhangú döntés jogát a külpolitikai kérdésekben.

Azzal fenyegetnek, ha ezt nem tesszük, visszatartják a brüsszeli pénzeket és a Soros-birodalom pénztárán keresztül fizetni fogják a magyar baloldalt, vagyis a magyar kormány belföldi ellenfeleit

– ismertette a kormányfő.

Mit válaszolhatunk erre?

Ezt a költői kérdést is feltette beszédében Orbán Viktor. Szerinte Magyarország nem tartozik a "Jawohl-országok" klubjába, akik ha telefont kapnak Brüsszelből, csak annyit mondanak, "Jawohl!". Ahogy a kormányfő fogalmazott: Magyarország nem engedi, hogy bárki korlátozza függetlenségét és szuverenitását.

Nem csak a józan és a történelmi tapasztalatok miatt, hanem azért, mert az Alaptörvény nem engedi ezt, sőt, határozottan tiltja

- jelentette ki a kormányfő, majd jelezte, hogy a kormány álláspontja változatlan, fenntartják a korábbi ajánlatukat, miszerint mi nem követeljük, hogy tegyék magukévá a mi nézeteinket, cserébe azt kérjük, ők se kérjék ugyanezt tőlünk.

De válaszolhatjuk azt is a kérdésre, hogy nem fogadhatjuk el a gazdasági törekvéseiket, mert nem mehetünk vissza oda, ahova Magyarország ellenfelei terelni akarnak minket: a Gyurcsány-korszakba.

Amikor nem itt Budapesten, hanem Brüsszelben és Washingtonban döntöttek hazánk sorsáról, amikor az IMF itt ült a nyakunkon és megszorításokat írt elő. Amikor a bankok az energiavállalatok és a távközlés mind külföldi tulajdonban voltak, amikor a hitelezés svájci frankban zajlott, amelybe családok milliói és kishíján az egész ország belegebedett.

"Amikor elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, az ápolóktól, orvosoktól, tisztviselőktől elvettek egy havi fizetést, eltörölték a családtámogatáokat és a magyar családok fizették a legmagasabb rezsit Európában. Nem kérünk ebből, elég volt egyszer is" – foglalta össze röviden Orbán Viktor. Tisztázta:

Magyarország politikailag elég stabil, gazdasága pedig elég erős, hogy letörjük az inflációt, megvédjük a nyugdíjakat, a fizetéseket, a munkahelyeket és a következő évben ismét jelentős gazdasági növekedést érjünk el.

zárta beszédét a kormányfő.

A felszólalás teljes egésze Orbán Viktor Youtube-csatornáján nézhető vissza: