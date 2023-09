Mint egy sci-fiben: villámgyorsan kész a lelet az ország legmodernebb laboratóriumában

Kipróbáltuk és teszteltük

A Ripost újságírója maga is kipróbálta az új laboratóriumot, hogy kiderüljön, tényleg olyan gyors-e, mint amilyennek mondják. Kollégánk meglepve tapasztalta, hogy a rendkívül szakszerű és kedves ellátás után egy órával már kézhez is kapta a laboreredményét, digitalizálva, e-mailben. A labor munkatársai továbbá készségesen segítettek neki az eredmények értelmezésében is és az eltérő értékeket megvitatták kollégánkkal.