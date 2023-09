Kétezer nehéz helyzetben lévő család nyaralhatott

Kétszáz millió forint értékű jótékonysági felajánlásnak köszönhetően csaknem kétezer nehéz helyzetben élő egy szülős és nagycsalád nyaralhatott július közepétől szeptemberig a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány jóvoltából. A családok félpanziós ellátás mellett a Hunguest Hotels felújított szállodáiban üdülhettek Zalakaroson és Gyulán. A program koordinálásában részt vett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Egyszülős Központ is.

Idén nyáron negyedik alkalommal üdülhettek egy szülős- és nagycsaládosok, ezúttal a zalakarosi Hunguest Hotel Freyaban és a gyulai Hunguest Hotel Erkelben. A július közepétől szeptemberig tartó időszakban 5 napos turnusokban, félpanziós ellátással nyaralhattak a családok. Az üdültetés 200 millió forintos költségét hazánk egyik legnagyobb magán karitatív szervezete, a Pro Filii Alapítvány állta. A Hunguest Hotels gyulai és zalakarosi szállodáiban összesen 1814 főt láttak vendégül az 5 napos turnusokban, ebből 313 egyszülős, 193 pedig nagycsalád. A NOE és Egyszülős Központ hozzávetőleg fele-fele arányban töltötte meg a szállodákban rendelkezésre álló férőhelyeket.

Az egy szülősök és nagycsaládosok számára biztosított nyaralási lehetőségről szólva Tóth Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára felidézte: „Ez volt a negyedik alkalom, hogy egy szülős és nagycsaládok nyaralhattak térítésmentesen a Mészáros Csoport támogatásával, így már tízezernél is többen élhettek ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt évek kihívásai, a világjárvány, az infláció és az energiaválság különösen sújtotta a több gyermeket, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülőket, akik kénytelenek egyre többet költeni a megélhetési költségekre, és az üdülésre, a kikapcsolódásra már nem jutott a családi kasszából. A programnak köszönhetően viszont sokan közülük el tudtak menni nyaralni.” Tóth Krisztina elmondta, a szerencsés családok Magyarország piacvezető vidéki szállodaláncának szálláshelyein pihenhettek: a Hunguest Hotel Freya és a Hunguest Hotel Erkel is patinás fürdővárosokban helyezkedik el, közvetlen kapcsolattal a fürdővel. A résztvevők számára félpanziós ellátást biztosított a szállodalánc. Az üdültetés 200 millió forintos költségét a Pro Filii Alapítvány állta – tette hozzá Tóth Krisztina, aki egyben a Mészáros Csoport társadalmi felelősségvállalás igazgatója is.

Fotó: Majoros Arpad Csaba

A program sikeres lebonyolítása érdekében az Alapítvány idén is a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) és az Egyszülős Központtal működött együtt.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az idei üdültetés összegzéseként kifejtette: „Mindent elmond a Pro Filii Alapítvány támogatásával zajló üdülések fontosságáról, hogy évről évre közel tízszeres a túljelentkezés. Azt is tudjuk, hogy akik már voltak, kivétel nélkül újra részt szeretnének venni a programban. Idén is így volt ez. Érthető a családok lelkesedése és öröme, hiszen ha naponta 5-10 emberre főz valaki, annak bizony nagy könnyebbség a félpanziós ellátás, és akik évek óta nem tudtak együtt nyaralni gyermekeikkel, azok számára felejthetetlen emlékké válik egy ilyen üdülés. Köszönöm az idei mintegy 650 gyermek és szüleik nevében ezt a nagylelkű felajánlást, mert azt nem a hírek, nem a statisztikák, hanem a gyermekek és szüleik lelke őrzi, s ez mindennél fontosabb! – tette hozzá a NOE elnöke.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője az augusztus végén zárult program kapcsán elmondta: „Hogy mit jelent az egyszülős családoknak ez a nyaralás, azt leginkább az általuk küldött visszajelzések tükrözik vissza. Az egyik, Gyulán nyaraló édesanya például azt mondta, a fürdő végtelen élményt nyújtott a gyerekeknek, akik végig pancsolták az összes napot az ország egyik legjobb strandján. Az étkezések igazi gasztronómiai élményt jelentettek, a szálloda dolgozói pedig végtelenül udvariasak. Egy Zalakaroson vendégeskedő édesanya pedig azért volt hálás, amiért a pihenéssel együtt töltött idők mosolyt csaltak kislánya arcára, és feledhetetlen élményekkel tértek haza.”

Fotó: Majoros Arpad Csaba

Az egy szülős- és nagycsaládosok ingyenes üdültetési programját a nagy sikerre való tekintettel jövőre is folytatni kívánja a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét összefogó Pro Filii Alapítvány.