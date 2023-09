Hamarosan kísértetvárossá fog változni az egész Föld - Videó

Egy titokzatos fickó, aki azt állítja, hogy egy 2027-ben ragadt időutazó, és közösségi oldalán megosztott tartalmakkal akarja felhívni az emberiség figyelmét a veszélyre. A Tiktoker ugyanis azt állítja, hogy bejegyzései bizonyítékok arra, hogy egyedül van a világon és az emberek kihaltak.

Javier először 2021-ben sokkolta a közösségi-média felhasználóit, azt állítva, hogy hat évet utazott előre a jövőben. Azóta is időről-időre oszt meg magáról és a környezetéről videófelvételeket, hogy bizonyítsa pár éven belül ő lesz az utolsó élő ember.

A napokban Javier újabb felvételeket tett közzé, amelyeken Rómában egy látszólag kihaltnak tűnő utcában sétálgat a nappali órákban, ahol senki sincs a közelben. Az autók és a közművek a helyükön maradnak, használatlanul, a Colosseum körül pedig kerítés van, ami szerinte azt bizonyítja, hogy „még mindig egyedül van a világban”.

A követők azonban még mindig nem hisznek a fickónak, ami lássuk be sokkal logikusabb, minthogy egy valódi időutazóról lenne szó. Több néző is úgy vélte a videókat azért tudja ennyire jól összeállítani, mert nagyon korán ébred. Voltak azonban szkeptikusok is, akik megkérték, az este bemutatott kihalt utcát, mutassa be nekik másnap napközben, hogy tényleg ugyanazok az autók fognak ott parkolni akkor is - írja a Daily Star.