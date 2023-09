Csapadékmentes nyári idő érkezik szerdán

Alig lesz felhő az égen, és egésznap tűzni fog a nap szerdán. Esőre sem kell számítani, maximum az északkeleti szél élénkülhet meg kicsit, hogy kellemesebbé tegye a 25-27 Celsius fokos hőmérsékletet - számolt be róla a Köpönyeg.hu. Az időjárás így továbbra is a meleg, vénasszonyok nyarát idézi.

Semmi sem fogja eltakarni előlünk a napot szerdán /Fotó: Pixabay

A hét további részében is meleg, napsütéses napok érkeznek, sőt a kánikula is visszatér, ugyanis több napon is 30 Celsius fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála. Esténként azonban már 15-17 fokos hűvös levegőnél nem lesz melegebb, így az éjszakai szellőztetéssel, kibírhatóvá válik a nagy meleg is.