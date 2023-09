Sosem hinnéd el, hány éves ez a rúdtáncos – videó

Az 53 éves nagymama olyan kirobbanó formában van, hogy túlzás nélkül állíthatja: most, rúdtáncosként érte el élete legjobb alakját.

Elképesztő formában van az 53 éves rúdfitness oktató nagymama. Fotó: TikTok

A lengyel származású Kerry Burnett 47 évesen tollat és papírt ragadott, majd összeírta azokat a dolgokat, amiket mindig is szeretett volna kipróbálni, de valamiért soha nem tette.

Először úgy voltam vele, hogy legyen meg az egy óra. Csak le akartam tudni, ki akartam húzni a listámról.

– számolt be róla Kerry, aki annyira jól érezte magát az első rúdfitness óráján, hogy azóta ő maga is tanítja. A mára 53 éves nagymama rúdfitess sztárként keresi kenyerét, edzéseket tart, versenyeken és bemutatókon vesz részt, valamint egy TikTok-oldala is van, ahol rengetegen követik mozdulatait és tanácsait a sporttal és az életmódváltással kapcsolatban.

Mára ez lett a szenvedélyem és a karrierem is egyben. Csodálatos, hogy bejárhatom vele a világot.

– jegyezte meg Kerry, aki saját bevallása szerint nagyon fiatalon még jól érezte magát a bőrében, de utána táplálkozási zavarokkal küzdött, ami miatt az évek során elégedetlen volt azzal, amit a tükörben látott: sokáig nem érezte jól magát a bőrében.

A szuperfitt nagyinak most az életcéljává vált, hogy másokat is ösztönözzön arra, hogy önmaguk legyenek. Szeretné inspirálni a hasonló korú őket arra, hogy bátrak és kitartóak legyenek – mutatott ár a Mirror.

Életemben először érzem azt, hogy igazán élek és ez nagyon boldoggá tesz.

– hangsúlyozta a rúdfitness sztár nagyi, aki kezdőknek tart órákat és népszerűsíti ezt a remek sportot, szerte a világban.