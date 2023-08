Meghalt a felforrósodott kisbuszban felejtett egyéves kislány

Szörnyű halált halt az egyéves Ra’Miyah, miután egy nebraskai napközi óvónői bennhagyták őt a tűzforró kisbuszban, miközben 36 fok volt a kocsin kívül is.

36 fokot mértek aznap. Fotó: Pixabay

A családnak három gyermeke jár ebbe az Ohamában található napközibe. A gyermekmegörző saját kisbuszával szállítja a kicsiket, most is így történt, azonban a napközibe érve az óvónők csak a kislány két idősebb testvérét vették be a kocsiból, őt nem.

Ra’Miyah a gépjárműben lévő felforrósodott levegőnek köszönhetően (mivel 36 fok volt kint) életét vesztette annak ellenére, hogy kórházba szállították. A családja sokkos állapotban, lesújtva nyilatkozott a Mirrornak, amelynek az édesanya még azt is elmondta, hogy azért sem érti az egészet, mivel a napközi saját mobil applikációval rendelkezik.

Van egy applikációjuk, ahova különböző információkat küldenek a gyerekekről a nap folyamán. Miután elviszik őket és ott becsekkolnak, jön egy üzenet róluk. Ez azonban nem történt meg

- mondta összetörve. A nő és a férje nem értik, hogy hogyan történhet meg az, hogy a kocsiban hagysz egy gyereket, akit te magad raksz be oda.

Az egyéves kislányt a családja boldognak írta le, aki imádott táncolni, enni és mindig mosolygott.

Nagyon szeretett minket, főként az apukáját. Apuci pici kislánya volt

- közölte Sina Johnson, a gyászoló édesanya.