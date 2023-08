Ma is folytatódik a 36 fokos kánikula

Szerdán is folytatódik a kánikula és napsütés, amelyet néha egy-egy erőteljesebb gomolyfelhő-képződés zavarhat csak meg. Ezekből leginkább északkeleten alakulhat ki záporok, heves zivatarok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ennek megfelelően arra a térségre másodfokú figyelmeztetést adott ki, mert ezekből a zivatarokból akár jégeső is kialakulhat viharos széllökések mellett.

Zivatar előrejelzés. Fotó: met.hu / Országos Meteorológiai Szolgálat

A legmagasabb napi hőmérséklet továbbra is 29 és 36 fok között alakul, ami miatt az idősek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők vannak leginkább veszélyben. A tartós hőség azonban az egészséges szervezetet is megterheli, mely jelentkezhet fáradékonyság, fejfájás, szédülés formájában is. A köpönyeg.hu oldalán dr. Pukoli Dániel arra is felhívja a figyelmet, hogy a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye miatt célszerű kerülni a kora délutáni napozást az erős UV-sugárzás miatt.