Keresőkutyákkal próbálja megtalálni a rendőrség az eltűnt holttesteket

A tűzvész sújtotta területen helyre állt a mobiltelefon-szolgáltatás, ami segíti a keresést. Josh Green kormányzó elmondta, hogy így máris 2000-ről 1300-ra csökkent azok száma, akiket hozzátartozóik keresnek. A kormányzó közölte azt is, hogy a romok átkutatása a következő tíz napban folytatódik, - közölte az MTI kedd hajnalban.

Közel 21.000. milliárd forintos csak az anyagi kár. Fotó: AFP

A keresőkutyákkal dolgozó egységek várhatóan naponta 10-20 áldozat maradványait találják majd még meg, így azok száma is növekedni fog.

A védelmi minisztérium hétfői közlése alapján a Nemzeti Gárda emberei, és a parti őrség egységei továbbra is részt vesznek a katasztrófa utáni intézkedésekben az amerikai hadsereg hadmérnökeivel együtt. Ezen felül készenlétben állnak a fegyveres erők további egységei is, hogy bekapcsolódjanak a kutatásba, amennyiben szükségessé válik.

Hawaii-szigetekhez tartozó Maui szigetén múlt kedden csaptak fel a lángok, amelyek a száraz bozótban és erős szélben rendkívül gyorsan elérték a lakott területet. A történelmi Lahaina város, az egykori Hawaii Királyság fővárosa, szinte teljesen elpusztult.

Josh Green hétvégi bejelentése szerint 2200 épület pusztult el, vagy sérült meg, amelyek csaknem 90 százaléka lakóépület. Arról is beszámolt, hogy a tűzvész mintegy 6 milliárd dollár, azaz 21 ezer milliárd forint kárt okozott.

A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, ahogy azt is, hogy miért nem működött a szigeten létező szirénarendszer. Ez a természeti katasztrófa az elmúlt évszázad legsúlyosabb erdőtüze volt az Egyesült Államokban, Hawaii történetében pedig a feljegyzések óta a második legpusztítóbb természeti csapás. Ennél több halálos áldozata csak az 1946-os szökőárnak volt.