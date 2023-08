Újabb részletek a békéscsabai gyilkosságról: egykori edző volt az áldozat

Újabb részletek derültek ki a tegnapi napon lezajlott, békéscsabai késeléssel kapcsolatban, melynek áldozata a hotel alkalmazottja volt: a bejelentések szerint a férfi korábban ökölvivőként, majd edzőként is tevékenykedett.

Képünk csak illusztráció. Fotó: Pexels

Békés lakóit megrázták a történtek: a helyi fórumokon rengetegen fejezik ki folyamatosan a részvétüket a család és a hozzátartozók felé a békésiek, a megye más településein élők, barátok, sporttársak, ismerősök, de még ismeretlenek is. Több fotó is megosztásra került, a posztokból pedig egyértelműen az derült ki, hogy nagyon sokan szerették a településen és a térségben is a sportembert.

Az áldozat pályafutását ökölvívóként kezdte, majd 1993-ban sportoktatói, 1996-ban pedig edzői végzettséget szerzett. Három éven keresztül az ökölvívó válogatott edzőjeként segítette Szántó Imre (Öcsi bácsi) munkáját. 1997-től 2009-ig a Kick Box válogatott ringes szakágának edzőjeként tevékenykedett. 1996-ban megalapította a békési Elit Szabadidős Küzdősport Klubot, mindössze pár fővel, és azóta is töretlen lelkesedéssel edzette a fiatal sportolókat és nevelte a versenyzőket. 2000-ben Muay Thai magyar bajnok lett. Az edző rengeteg gyereket tanított meg a sport szeretetére, az egymás iránti tiszteletre, tisztességre, becsületre. A férfi mindemellett biztonságtechnikai területen is dolgozott, számos rendezvényt biztosítottak csapatával, gyakorlatilag észrevétlenül.

Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere, aki szintén barátságban volt az elhunyttal, posztjában így emlékezett meg az egykori edzőről:

Évek óta személyes jó barátság fűzött össze minket, olyan ember volt, akire mindig, minden helyzetben lehetett számítani. Aki szívügyének tekintette, hogy segítsen, hogy megóvjon másokat, védje az elesetteket, a kiszolgáltatottakat. Rendezvények sokasága telt nyugalomban neki és csapatának köszönhetően. Nagyon nehezen találom a szavakat, hatalmas fájdalom, ami történt. Rengeteg dolga lett volna még az életben. Halála óriási veszteség valamennyiünknek.

A Beol.hu információi szerint az elhunyt férfi kollégái ma este 8 órától gyertyagyújtást szerveznek az emlékére az érintett hotel előtt.