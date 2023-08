Az amerikai követ lehet a vízumszankció kitalálója

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyarok ESTA-ja mostantól az eddigi kettő helyett csak egy évre érvényes, illetve egyszeri használatra korlátozódik. Vagyis ha valaki átutazik a kanadai határon, hogy az északi oldaláról is megnézze a Niagara vízesést, ugyanazzal az ESTA-val nem térhet vissza az Egyesült Államokba. A mai magyar határokon kívül születettek pedig egyáltalán nem kaphatnak ESTA-t, nekik amerikai vízumra van szükségük a beutazáshoz, akár Romániában, akár mondjuk Hollandiában születtek – ez viszont eddig is így volt.