21 vetélés után jött világra a csodababa: "Soha ne add fel a reményt!"

Kevés annál kegyetlenebb dolog van a világon, mintha egy édesanya veszíti el a gyermekét. Mindez akkor is megrázó, ha a tragédia még magzatkorban történik. Ám sokkal kegyetlenebb, ha mindez újra és újra megesik, a remény lángja pedig minden egyes vetéléssel egyre halványabb. Pontosan ismeri ezt az érzést az a 33 éves nő is, aki nem kevesebb, mint 21 magzatot veszített el. Mindeközben lassan már arról is kénytelen volt letenni, hogy valaha átélheti az anyaság örömét, amikor megtörtént a csoda. Kislánya a múlt hónapban jött világra, a brit Caroline Langstone és párja, Luke Clayton pedig azóta valósággal úszik az örömmámorban, amit a kis Amelia születése jelentett számukra.

Caroline boldogan mesélt csodababája születéséről egy reggeli műsorban a minap Fotó: YouTube

Caroline és Luke 2014 óta egy pár. Már a legelején tudták, hogy szülők szeretnének lenni.

– Mindig is szerettem volna családot, mert annyi szeretet van bennem, amit meg akarok osztani másokkal. A kapcsolatunk első évében sajnos hathetes terhesen megtörtént az első vetélésem. Aztán folyamatosan újra és újra.

Olyan egyedül éreztem magam. Nem tudtam, miért épp velem történik mindez

– kezdte történetüket a nő a Mirrornak.

– Minden alkalommal, amikor egy barátom vagy a családomból valaki teherbe esett, majd szülő lett, egy picit távolabb kerültem tőlük – magyarázta, hozzátéve: a saját vetélései, valamint mások boldogsága miatt teljesen elszigeteltnek érezte magát, magányosnak. Végül azonban lehetősége volt részt venni egy 450 fős kísérleti kezelésben, mely során megállapították, mi okozhatja a folyamatos vetéléseket, el is kezdték kezelni, majd tavaly novemberben újra teherbe esett – ezúttal azonban életben maradt a pici, aki végül július 24-én jött világra.

"Rettegtem a terhességem alatt"

– Rettegtem a terhességem alatt. Még babaruhákat meg ilyeneket sem vettem, de a barátaimtól egy idő után elkezdtem kapni őket. Ekkor jöttem rá, hogy ez most a valóság, sikerülni fog.

Miután elvesztettem 21 babát, ő megmutatta: soha ne add fel a reményt

– mesélt kislányáról Caroline, aki azt is elárulta: a pici jelenleg még fordított napirenddel él, azaz éjjel van fenn és nappal alszik, de természetesen ez az apró kellemetlenség egy cseppet sem zavarja a szülőket.