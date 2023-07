Megúszhatja az újbudai rendőrgyilkos: Baumann Péter gyászoló családjának megvan erről a véleménye

Megúszhatja a börtönt az újbudai rendőrgyilkos. A januári tragédia ügyében a nyomozás lezárult, a Központi Nyomozó Főügyészség pedig már be is nyújtotta a vádiratot a Fővárosi Törvényszéken. Mint arról lapunk is beszámolt, január 12-én, éjjel az újbudai társasházban lakó Sz. Szilárd a folyosón őrjöngeni kezdett. Több lakásba is bezörgetett, végül egy idős asszonyra rátörte az ajtót. Mint kiderült, a férfi azt gondolta, hogy a démonoktól kell a szomszédjait megvédenie. A helyszínre érkező három rendőrre is rátámadt, ám a megbilincselése közben lekapcsolt az épület automata világítása, és a hirtelen keletkezett zavart kihasználva megszerezte a tőle előzetesen elvett kést, majd azonnal szúrt.

A legsúlyosabb sebeket Baumann Péteren ejtette, aki nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. A posztumusz főhadnagy két társát könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, ők a történtek óta újra szolgálatba álltak.

Baumann Pétert a családja és a kollégái is gyászolják Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A késes támadás után a rendőrök erősítést kértek, és hamarosan megszámlálhatatlan rendőrautó lepte el az épület előterét. Sz. Szilárd ekkor már az utcán tartózkodott, ahol ezt ordította: „Muszáj volt leszúrnom, mert meg akartak ölni”. A férfi továbbra is veszélyt jelentett az egyenruhásokra, ezért a megfékezésére kénytelenek voltak használni a szolgálati fegyverüket. A gyilkost lőtt sebekkel szintén kórházba vitték. Ott sikerült vele a Bors munkatársának néhány szót váltania.

Általában tiszta a lelkiismeretem

– mondta, majd megmutatta, hogy mindkét lába megvan, cáfolva a szóbeszédet, mely szerint az egyik végtagját amputálni kellett.

A férfit végül kivizsgálásra átszállították az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe. A szakértők megállapítása szerint Sz. Szilárd erősen kóros elmeállapotú, ami miatt képtelen volt belátni tette következményeit. Ennek értelmében nem büntethető, ezért az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit kényszergyógykezelésre ítélje. Ez azt jelenti, hogy fennáll annak elvi lehetősége, hogy a gyilkost akár éveken belül kiengedik a szabad emberek közé.

Baumann Péter családja ezt nem szeretné. A Bors elérte a hősi halott anyai nagybátyját, Józsefet, aki megtörten nyilatkozott.

A család máig nem dolgozta fel a tragédiát. Nem is tudom, hogy egyáltalán valaha is túltesszük-e magunkat a történteken. Természetesen, mielőtt bővebben kifejteném a véleményemet, szeretném, ha a bíróság ítéletet hozna, de abban biztos vagyok, hogy meglátásom szerint egy gyilkosnak a börtönben a helye

– mondta a közeli rokon, és hozzátette: az ő szívében még él az a kisfiú, akit egykor a térdén lovagoltatott.

Peti a hivatásának tekintette a rendőri munkát. Szomorú, hogy ennyire fiatalon, éppen szolgálatteljesítés közben vesztette az életét. Még tele volt tervekkel

– fejezte be József.