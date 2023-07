Nincs többé Twitter, ne is keresd!

Végre kiderült, miért fájt annyira a foga Elon Musknak a Twitterre: azért, hogy eredeti formájában beszüntethesse. Igen, ennyi volt, nincs többé Twitter: iába keressük már a jellegzetes kék madarat, nem találjuk többé, csak egy hatalmas X-et. És nem csupán logóváltásról van szó: a milliárdos úgy döntött, a Twitter név sem illik hozzá és az elképzeléseihez eléggé, így ma már a közösségi oldal neve hivatalosan: X. És ez nem rövidítés, tényleg ennyi a neve.

Noha még a "csatlakozz a Twitterhez" elirat fogadja a látogatókat, de már az új logóval Fotó: Twitter

Természetesen az átállás nem egyik napról a másikra történik, és nem is lesz zökkenőmentes, de a jellegzetes, jól megszokott kék madárka helyet már most egy X virít a Twitter (bocsánat: X) nyitóoldalán, és ugyan a szöveg még arra buzdít, hogy csatlakozzunk a Twitterhez, ha eddig még nem tettük volna meg, várhatóan hamarosan ezt is átírják. A dolog pikantériája, hogy már igeként is megjelent (javarészt angol nyervterületen) a tweetel ige, ami a rövid szöveges vagy képes üzenetek megosztására vonatkozott a nevezett platformon, hamarosan azonban ugyebár már ikszelni fognak az emberek. Vagy nem... Több elemző szerint ugyanis komoly dollármilliárdokba kerülhet ez az egész átnevezés, ami valójában jóval több annál, mint egy új név.

A milliárdos ugyanis azt tervezi, hogy teljesen átalakítja a felületet, ahol a jövőben már nem csak üzengetni lehet majd, hanem például a számláinkat is befizethetjük majd, vagy ha kedvünk úgy tartja, épp taxit is rendelhetünk.