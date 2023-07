Trokán Péter: Állatkínzásnak tartom, ha visszadobjuk a halat!

Nyáron a Balatonra költözik a Jászai Mari-díjas színész, Trokán Péter, aki talán az egyik legnyugalmasabb pecával, a nádi pontyozással kapcsolódik ki. Ilyenkor egyedül megy ki a nádasba, ahol csend, béke és természetesen kapitális pontyok vannak.

– Ezt a módszert kizárólag egyedül űzöm. A csónakom is szűk, illetve a nádas is, így ketten nem lenne kényelmes a peca. Gondolkodtam azon, hogy nagyobbra cserélem a ladikom, hogy barátokat is ki tudjak vinni a vízre, de átgondoltam, és ott jobb nekem egyedül – mondta a Borsnak Trokán Péter.

Egyedül szeret a vízparton kikapcsolódni Trokán Péter Fotó: Gigor Csaba

Hazaviszi a halat

A színművész szereti a halat, éppen ezért, ha a Balatonon van, akkor nemcsak kifogja, hanem haza is viszi zsákmányát.

Nem szeretem a fogd meg és dobd vissza elvet. Be kell valljam, lelkiismeret-furdalásom van a horgászversenyeken is. Azt mondjuk, milyen humánusak vagyunk azzal, hogy a kifogott halat visszadobjuk, pedig ellenkezőleg, „sportszerűen” kínozzuk a halat. Megakasztjuk, kicibáljuk a partra, majd a megsebesített állatot visszaengedjük a vízbe.

Éppen ezért én úgy vagyok ezzel, amit megfogok a nyáron, azt haza is viszem, és megeszem – fogalmazott Trokán Péter.

A színész azt is nagyon szereti, ha a kifogott halat bográcsban készítheti el Fotó: Bors

Nagy lakomákat tart

A Jásza Mari-díjas színész arról is szót ejtett, a barátai el is várják azt, hogy vigye haza a kifogott halat, hiszen akkor összegyűlnek és közösen főznek, jókat esznek.

– Halas partikat szoktam tartani. Ilyenkor kizárólag a kertben, bogrács­ban készítem el a halászlevet, meghívom a barátaimat, mert egyedül bográcsozni nem lehet. De bevallom, sosem főztem még a lakásban, tűzhelyen halászlét, azt a kertben kell elkészíteni.

Hamarosan újra tartok egy partit, mert már gyűlik a fagyasztómban a nádi ponty

– tette hozzá a színészlegenda.

Keszegeket is szokott fogni Fotó: Gigor Csaba

A bojlizást nem szereti

Trokán Péter korábban arról mesélt lapunknak, hogy sok módszert kipróbált, de a bojlizás sosem vonzotta.

– Számomra túlságosan unalmas. Nem én irányítok. Beetetek, bedobom a felszerelésemet, és várom, hogy megérkezzen a hal. Úgy gondolom, a horgászat ennél többről szól. Éppen ezért gigantikus fogásokkal nem büszkélkedhetek. De sosem az volt a célom, hogy kapitális kopoltyúsokat zsákmányoljak – mesélte korábban Trokán.