Tragédiába fulladt a szülés: „A kisfiam a karomban halt meg” - Barbara kérését figyelmen kívül hagyták az orvosok

A 38 éves Barbara Bielaszka szörnyű tragédián van túl. A lengyel nő ugyanis hazájában több terhességi vizsgálaton is átesett, mielőtt Angliába utazott, ahol beindult nála a szülés. Ám a brit orvosok nem foglalkoztak a hölgy kérésével, hogy császármetszéssel kell világra hoznia a gyermekét, különben komplikációk léphetnek fel. A kisfiú 10 nappal a születése után elhunyt, az orvosok pedig a mai napig nem vállalták a felelősséget a tettükért, és még az édesanyát hibáztatták, mondván, hogy nem volt elég jó az angol tudása.

A kórház dolgozói a mai napig nem vállalták a felelősséget /Fotó: sfam_photo / Shutterstock

Az eset 2019-ban történt, azonban azóta sem zárult le a vizsgálat, amely során állítólag megvizsgálja a kórház, hogy hibáztak-e a szülést lebonyolító orvosok. Pedig a részvételük a tragédiában tagadhatatlan, ugyanis Barbara a szülést megelőzően több ultrahangos vizsgálaton is részt vett, ahol a lengyel orvosok hivatalos úton jelezték, hogy a természetes úton való szülés halálos kimenetelű is lehet a számukra. A most már 38 éves anyuka kezében a szakorvosa által írt figyelmeztetéssel ment be a kórházba, és próbálta elmagyarázni a doktoroknak, hogy számára csak a császármetszés lehet biztonságos, ám nem foglalkoztak a kérésével a kórházban. A gyermeke oxigénhiányos állapotban jött a világra, és a születése után súlyos agykárosodást szenvedett ebből kifolyólag. Néhány napig még megpróbálták megmenteni az életét, ám 10 nappal a világrajövetele után lekapcsolták a gépekről a kis Patrykot.

A kisfiú szülei Brabara és Grzegorz azonnal jogi lépéseket tettek az angol kórház ellen, amely elismerte hogy hibázott és megígérte, hogy vizsgálatot indít a tragédia miatt. Azonban bűnöst 4 éve nem talált az állítólagos vizsgálat.

Az életünk örökre megváltozott, amikor a gyönyörű kisfiúnk a karjaink között halt meg. Még mindig nehezen tudunk mosolyogni, összetörve érezzük magunkat azóta, hogy ez megtörtént

- kezdte beszámolóját Barbara a Mirrornak, aki további szörnyű részleteket is elárult.

Többször is találkoztunk a kórház képviselőivel, és sosem vállalták a felelősséget, sőt engem hibáztattak, hogy nem elég jó az angolom, és ezért történt mindez. Majdnem 5 év telt el, mióta elveszítettük a fiunkat, és még csak nem is vontak senkit felelősségre

- zárta sorait a megtört szívű nő, aki azóta sikeresen életet adott egy gyermeknek Lengyelországban.