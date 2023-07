„Anya, anya!” – félárván maradt gyermek sikítása törte meg a csendet a sétányon

Rémült gyermekei szeme láttára fulladt meg egy háromgyerekes édesanya, miután elsodorták a hullámok. A 32 éves Jyoti Sonar és férje, Mukesh egy sziklán fotózkodott a népszerű Bandra Bandstand sétányon az indiai Mumbaiban, amikor a tragédia történt. A pár az egyik pillanatban még nevetve kapaszkodott egymásba, ahogy a tenger hullámai felcsaptak a sziklákon, majd körülbelül másfél perccel később mindketten a vízbe zuhantak, amikor egy hatalmas hullám csapott közéjük. A tragédiáról felvétel is készült, amelyen egy gyerek kétségbeesett sikoltozása hallható:

Anya, anya!

A népszerű Bandra Bandstand sétányon történt a tragédia Fotó: Google

Míg a férfit egy szemtanúnak sikerült kimentenie, az édesanya a vízbe fulladt. Holttestét csak 20 órával később találták meg.

„Mindent megtettem, hogy megmentsem. Amikor a negyedik hullám hátulról ért minket, elvesztettem az egyensúlyomat, és mindketten megcsúsztunk” – nyilatkozta a helyi médiának a gyászoló férj. Azt mondta, hogy eredetileg a Juhu Chowpatty Beach meglátogatását tervezték, de a dagály miatt nem engedték be őket. A család ezután úgy döntött, hogy Bandrában tölti a napot.

„Jyoti követett engem, és élvezük a ruhánkra fröccsenő víz érzését. A gyerekek is oda akartak jönni, de nem engedtük, mivel a tenger viharos volt. Leültünk egy sziklára, és a gyerekeink, akik távolról figyeltek minket, elkezdtek fényképezni. Bár szorosan fogtam, kicsúszott a kezeim közül, és a szemem láttára nyelte el a tenger. A gyerekeim is ott voltak. Segítségért kiáltoztak, de senki sem tehetett semmit. Nem tudom, hogyan fogják túlélni ezt a traumát” – idézi a férfi szavait a The Sun.

Az internet népe erősen bírálta a pár tettét, és óva intenek mindenkit attól, hogy ilyen kockázatot vállaljunk egy tökéletes fotóért.