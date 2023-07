Ez kemény lesz, károkozó széllökések és felhőszakadások zúdulnak az országra

Északnyugat-Európa térségében ciklon örvénylik, melynek hatására a Brit-szigeteken, a Skandináv-félsziget déli partjainál, valamint Franciaországban záporok, zivatarok pattannak ki, helyenként 30-40 mm-t meghaladó csapadékmennyiség is hullik. Továbbá a Kelet-európai-síkság északi területein is egy távolodó alacsony légnyomású rendszer okoz változékony időjárást. Ezzel szemben a Földközi-tenger partvidékén fekvő országokban tovább tombol a kánikula, Olaszország déli tájain még a 45 fokot is megközelíti a csúcsérték. A Kárpát-medence térségét a Brit-szigetek környékén tevékenykedő ciklon hidegfrontja éri majd el, melynek előterében kedvezőek lesznek a feltételek záporok, zivatarok, heves események kialakuláshoz.

Fotó: Pixabay

Kedden az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett sokfelé várható zápor, zivatar, melyek közül többhöz károkozó széllökés, jégeső, felhőszakadás is társul! Nagy eséllyel az ország délkeleti felén rendszerbe is szerveződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 24 és 36 fok között várható. Nyugaton, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, míg délkeleten a magasabb értékeket.