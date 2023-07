Exkluzív: megtörte a csendet a XIII. kerületben meggyilkolt lány édesapja

27 éves nő holttestére bukkantak a rendőrök a XIII. kerületi Véső utca egyik társasházi lakásában, miután bejelentés érkezett a segélyhívó központba. Az egyenruhások máshogy nem jutottak be a harmadik emeleti ingatlanba, ezért be kellett az ajtót törniük. A fiatal lány halálával összefüggésben Türk Róbert Dániel ellen adtak ki elfogató parancsot. A férfi baráti társasága képtelenségnek tartja, hogy az általuk szelíd és kedves fiúnak tartott Róbert bárkit is bántalmazott.

A horror háza. Fotó: Bors

A Metropol elérte a fiatal áldozat édesapját, Róbertet.

Ezt az egészet képtelenség feldolgozni, csak két hónapja voltak együtt!

- mondta lapunknak összetörve Petra édesapja.

A baráti társasága nem tudja elhinni

- Mi nem akarjuk elhinni – mondta a Borsnak a férfi egyik barátja. Munkatársunk megtalálta azonban Róbert Dániel egyik ex kedvesének a legjobb barátnőjét, aki már egészen más véleményt alkotott a keresett személyről.

Azt ugyan mi sem gondoltuk, hogy egy lehetséges gyilkos keveredett a társaságunkba, de őszintén megmondom, Róbert sosem volt a szívünk csücske. A baráti körünket csak bomlasztotta a szűnni nem akaró furcsaságaival. Mivel egyikünk sem pszichiáter, nem állíthatjuk biztosan, hogy valamilyen személyiségzavarban szenvedett, de a viselkedése miatt ez is megfordult a fejünkben

– mondta a neve elhallgatását kérő nő, és hozzátette: bíznak benne, hogy Róbertet hamar elkapják.

"Róbert ijesztően féltékeny volt"

- Talán nem illik ilyet mondani, de most egy kicsit mind megkönnyebbültünk, hogy nem a mi barátunk vált emberölés áldozatává. Róbert ijesztően féltékeny volt, és szinte a barátnője minden percét ő szerette volna beosztani. Úgy bánt a szerelmével, mint a saját tulajdonával. Tudni kell, hogy a barátnőm jóban maradt az egyik volt párjával, aki a szakításuk ellenére is összejárt velünk. Róbert őt nem volt halandó megtűrni a közelünkben – emlékezett vissza informátorunk.