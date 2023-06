Két halálos áldozatot követelt a csütörtöki villámárvíz

Gyöngyöstarján közössége most rendkívül nehéz órákat él át a csütörtöki felhőszakadást követő villámárvíz miatt. Eddigi információink alapján két ember életét vesztette. Gyöngyöstarján önkormányzata őszinte részvétét szeretné kifejezni az elhunytak családjának, és felajánlja mindennemű segítségét ebben a tragikus helyzetben. Az áradat jelenleg is veszélyt jelent, bárkit és bármit képes elsodorni. Az időjárás kiszámíthatatlanul alakul a következő napokban is. Kérjük, hogy vigyázzanak egymásra, jelezzék, ha bárki veszélyben van! Kérjük, hogy figyeljék a rendőrség, a Katasztrófavédelem és az önkormányzat hivatalos tájékoztatási csatornáit a következő időszak feladatairól, és segítsék a hatóságok munkáját a védekezésben és a kármentésben, ez a település érdeke! Fogjunk össze a bajban!