„Elképzelhetetlen űrt hagyott maga után” - horrorbalesetben vesztette életét a 18 éves sportoló fiú

Összetört a szíve egy családnak: horrorisztikus balesetben hunyt el egy 18 éves fiatal. Alex Roberts az angliai Cheltenhamből származott. A fiú meghalt, amikor tavaly szeptemberben egy teherautónak ütközött az A40-es Golden Valley elkerülő úton.

Fotó: Pixabay

Most a bíróságon elhangzott, hogy Alex versenysportoló volt, ígéretes rögbi játékos. BMW-jével egy parkoló teherautóba csapódott. A fiatal halála előtt nevetőgázt használt.

Az incidensről készült kamerafelvételek azt mutatják, hogy az ütközés idején esett az eső. A felvételeken nem látszottak féklámpák, és az úton nem voltak olyan nyomok, amelyek hirtelen fékezésre utalnának, tehát fékezés nélkül rohant bele a másik járműbe. A dinitrogén-oxid palackok arra utalnak, hogy Roberts ezek hatására veszítette el a helyzetfelismerő képességét, és sodródott át az úttesten

- foglalta össze a tragédia részleteit az egyik rendőr.

A BMW-t megvizsgálták, de a járműnél nem találtak mechanikai meghibásodást, ami miatt elveszthette volna az irányítást a kocsi felett a sofőr. A patológus szerint a fiatal a fején sérült meg, a toxikológiai elemzés pedig igazolta, hogy dinitrogén-oxid volt a vérében.

A dinitrogén-oxid használata olyan hatásokat válthat ki, amelyek összeegyeztethetetlenek a vezetéssel, mivel használatának hatásai közé tartozhat a rövid ideig tartó eufória, a nyugtatás, a szédülés és a hányinger érzése. A nagyobb dózisok enyhe hallucinációkat okozhatnak, és a használó eszméletét veszítheti. Nem lehet azonban megállapítani, hogy a dinitrogén-oxid milyen hatással volt - ha volt egyáltalán - Robertsre az incidens idején

- hangzott el a bíróságon.

– Ő egy igazi rögbis srác volt, mindenki nagyon szerette. A pályán és azon kívül is nyomot hagyott az emberekben! Egy igazi úriember volt, akinek mindig volt egy kedves szava és mindenkinek segített, akinek tudott – fogalmazott a család a The Sunnak. – Mosolyt csalt az emberek arcára bájával, szellemes megjegyzéseivel. Tragikus módon elvesztettük egy közúti balesetben. Elképzelhetetlen űrt hagyott maga után, ezt sosem lehet betölteni. Nincsenek szavak, amelyekkel leírhatnánk a veszteséget, amit most érzünk. Mindig hiányozni fog, és örökké szeretni fogjuk.