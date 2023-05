Vannak még csodák: vadidegen mentette meg a négyéves kisfiú születésnapját

Rendkívül megható történet járja be a világsajtót, mely jól példázza: egyetlen, átlagosnak tűnő cselekedettel is válhatunk hétköznapi hősökké, csupán nyitott szemmel – és nyitott szívvel – kell járnunk a világban. A következő eset bárhol lejátszódhatott volna, bár történetesen az angliai Kingston upon Hull városában esett meg. A kis Preston május 19-én ünnepelte a negyedik születésnapját, édesanyja pedig adott neki 15 fontot, amiből bármit vehetett magának a helyi nagyáruházban. A kisfiú zsebre is tette a pénzt, és anyukájával elindultak szétnézni a játékok közt. Ki is választott egy műanyag helikoptert, a kasszához érve azonban rájöttek: nincs meg a pénz.

Preston azonnal zokogásban tört ki, amikor meglátta, hogy az eladó visszateszi a polcra a játékot. Anyukájával elindultak szétnézni az üzletben, hátha véletlenül kirántotta a gyermek a zsebéből a pénzt, de nem találták sehol, így – érthetően – még nagyobb zokogásban tört ki a gyermek. Ekkor lépett hozzájuk egy vadidegen nő, aki megkérdeze, mi történt, mi zaklatta fel ennyire a gyermeket, majd amikor a kisfiú elmondta, adott neki egy húszfontos bankót. Preston egy hatalmas öleléssel és még hatalmasabb mosollyal az arcán hálálta meg, majd rohant is az áhított játékért.

Preston édesanyja, Karen a Yorkshire Live-nak elárulta: később sikerült felvennie a kapcsolatot az őket kisegítő nővel, és meg is próbálta neki visszafizetni, ő azonban ezt visszautasította, mondván: ha van bármi felesleges pénze, azt költse a gyermekére!

Az én fizetségem egy ölelés volt egy szülinapos gyermektől

– magyarázta a jótevő, Donna később a brit lapnak, miért segített ilyen önzetlenül.